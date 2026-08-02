Stjepan Lukšić nadomak velikog podviga: Pliva posljednju etapu ultramaratona oko Brača

Prije deset dana ušao je u more s velikim snom – preplivati puni krug oko rodnog Brača. Danas je Stjepan Lukšić nadomak ostvarenja tog cilja. U posljednjoj etapi ultramaratona „Brač 100K” dijeli ga manje od deset kilometara od povratka u Supetar, gdje će zaključiti jedan od najvećih sportskih pothvata koje je jedan brački rekreativac ikada ostvario. No, ono što je započelo kao osobni izazov odavno je preraslo u priču o zajedništvu, solidarnosti i želji da se pomogne drugima.

Posljednjih deset dana Stjepan je svakoga jutra ulazio u more i satima plivao oko otoka, suočavajući se s valovima, vrućinom i sve većim umorom. Ipak, iz dana u dan dobivao je nešto što se ne može izmjeriti kilometrima – podršku ljudi. Pratili su ga prijatelji, liječnički tim, vatrogasci, sportaši i brojni građani koji su ga dočekivali u mjestima diljem Brača, pridruživali mu se u moru, organizirali uspone, sportske akcije i dočeke te pokazali da iza ovog pothvata stoji cijela zajednica.

Posebno snažna bila je podrška tijekom posljednja dva dana, kada je umor postao najveći protivnik. Upravo tada, kada tijelo traži predah, a misli postaju sve teže, emocija preuzima glavnu ulogu. Pljesak na rivi, dječji osmijesi, poruke podrške i svaki čovjek koji je izdvojio vrijeme da ga pozdravi postali su dodatna snaga koja ga nosi prema završetku.

Iako će posljednji zaveslaj označiti kraj sportskog izazova, humanitarna misija traje i dalje. Ultramaraton „Brač 100K” posvećen je udruzi More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Prikupljena sredstva bit će usmjerena u financiranje psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima, kako bi stručna pomoć bila dostupna ljudima na cijelom otoku.

Organizatori pozivaju građane da dočekaju Stjepana u Supetru u podne i zajedno obilježe završetak ovog jedinstvenog pothvata, ali i da podrže njegov viši cilj.

Uplatiti je moguće na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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