Stjepan Lukšić je preplivao Brač, ali najvažniji dio priče još traje: Donacije za oboljele od karcinoma prikupljaju se do srijede

Prije tjedan dana Stjepan Lukšić doplivao je u Supetar i završio pothvat koji je deset dana povezivao cijeli Brač. Iza njega je ostalo 100 kilometara plivanja, više od 40 sati provedenih u moru, brojni izazovni uvjeti i sportski cilj koji je na početku izgledao gotovo nezamislivo. No, iako je Stjepan uspješno preplivao puni krug oko otoka, „Brač 100K” i dalje traje. Donacije za udrugu More snage Brač prikupljaju se još samo do 12. kolovoza.

„Brač 100K” odavno je prestao biti samo osobni sportski izazov. Tijekom deset dana oko Stjepana se okupila zajednica koja je pokazala koliko daleko može dosegnuti jedna ideja kada je ljudi prepoznaju kao svoju. Pratili su ga prijatelji, obitelj i liječnički tim, podršku su pružali brački vatrogasci, a u pojedinim etapama s njim su plivali Dina Levačić, Toni Pavičić-Donkić, Antonio Eterović i Marko Denković-Kraljev. Na kopnu su se pothvatu pridružili brojni sportaši i rekreativci, među njima Helena Bule i Ivo Bralić, dok je Ranko Dragičević okupio više od 60 građana na usponu na Vidovu goru.

Iz dana u dan Stjepana su dočekivali građani diljem otoka. U lukama su se okupljale različite generacije, djeca su čekala njegove dolaske, ljudi su skakali u more i plivali uz njega, a poruke podrške stizale su sa svih strana. Svaki doček bio je podsjetnik da se 100 kilometara nije plivalo samo snagom jednog čovjeka. Plivalo se uz podršku cijelog otoka.

Upravo je ta sloga bila jedna od najljepših priča ovog pothvata. Ljudi su se uključivali na različite načine, svatko prema svojim mogućnostima, ali s istom željom – podržati Stjepana i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Sportski rezultat tako je postao tek jedan dio puno veće priče o zajedništvu, solidarnosti i spremnosti da se vlastiti trud pretvori u nešto korisno za druge.

A taj viši cilj bio je od početka udruga More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Prikupljena sredstva namijenjena su financiranju psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima, kako bi ljudi koji se suočavaju s teškom dijagnozom stručnu podršku mogli dobiti na svom otoku.

Za otočane je takva pomoć posebno važna. Uz samu bolest često dolaze i dodatni izazovi – putovanja na preglede i terapije, organizacija odlazaka na kopno te ograničenija dostupnost stručne psihološke pomoći. Cilj akcije zato je jednostavan, ali važan: omogućiti ljudima na Braču da u najtežim trenucima imaju podršku bliže svom domu i osjećaj da kroz svoju borbu ne moraju prolaziti sami.

Stjepan je svoj krug oko Brača završio, ali zajedno još stignemo napraviti posljednji, najvažniji korak. Prikupljanje novčanih sredstava traje do srijede, a svi koji žele podržati rad udruge More snage Brač mogu se uključiti donacijom.

Donacije se mogu uplatiti na račun otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač:

Petra Jakšića 11, 21400 Supetar

OIB: 22045187327

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9823600001503668356

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