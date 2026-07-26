Stjepan Lukšić danas će preplivati prvu trećinu kruga oko Brača, podrška građana svakim je danom veća

„Prije početka te nosi adrenalin, ali u moru nastupa potpuni mir. Sam si sa zvukom valova. Tada shvatiš da ovo nije utrka s vremenom, nego borba s vlastitim granicama. Svaki kilometar traži novu dozu strpljenja, koncentracije i upornosti. Tijelo se umori, ali najveća se bitka vodi u glavi. Upravo tada podsjetim se da ne plivam samo radi sebe, nego i svih koji vjeruju u ovu priču”, kaže Stjepan Stjepan Lukšić, rekreativac koji stoji iza plivačkog ultramaratona „Brač 100K”.

Plivački ultramaraton odvija se prema planu. Stjepan je tijekom prva dva dana uspješno preplivao preko 20 kilometara. Današnja etapa vodi ga od Jugozapadne punte s ciljem u prekrasnoj uvali Blaca.

Dok Stjepan provodi sate u moru, na kopnu njegova priča nastavlja okupljati ljude. U liječničkoj pratnji pridružilo mu se čak šest vrhunskih stručnjaka, a pomažu mu i otočki vatrogasci. Na nekim dionicama pratit će ga prijatelji, dok je početnu obilježila poznata plivačica Dina Levačić. U ponedjeljak će, usporedno s plivanjem, brački humanitarac Ranko Dragičević organizirati uspon za građane na Vidovu goru. Akciji su na svoje načine doprinijele brojne organizacije, tvrtke i cijela lista pojedinaca, a priključili su se i bend Valentino Bošković te bolski festival Graffiti na gradele.

Osim sportskog cilja, „Brač 100K” osmišljen je kako bi vratio zajednici. Zato se tijekom plivanja skupljaju novčana sredstva za novoosnovanu udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima. Svaka, pa i najmanja pomoć, olakšava im nastavak rada te omogućuje zapošljavanje prijeko potrebnog psihoterapeuta.

Za vrijeme plivanja, dostupan je račun otvoren u svrhu prikupljanja novčanih sredstava pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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