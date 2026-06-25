"Stjenice po krevetu, zidovima i zavjesama": Stanarka opisala užas u splitskoj zgradi

Stanari jedne zgrade u Iločkoj ulici, prema dojavi koja je stigla u redakciju, već dulje vrijeme žive s ozbiljnim problemom infestacije stjenicama. Dio njih strahuje da se problem širi iz stana u stan, a posebno ih zabrinjava činjenica da u zgradi žive starije osobe, bolesni građani i obitelji s djecom.

"Stjenice su bile vidljive na krevetu, zidovima, podu i zavjesama"

Redakciji se obratila stanarka koja je željela ostati anonimna, tvrdeći da se u jednoj stambenoj zgradi u Iločkoj ulici već dulje vrijeme širi ozbiljan problem sa stjenicama. "Želim upozoriti na ozbiljan problem sa stjenicama u stambenoj zgradi u Iločkoj ulici. Prema informacijama stanara, infestacija stjenicama prisutna je već duže vrijeme te je zahvatila velik broj stanova u zgradi", navodi stanarka. Tvrdi kako je osobno vidjela jedan od zahvaćenih stanova.

"Stjenice su bile vidljive na krevetu, zidovima, podu, zavjesama i drugim površinama u velikom broju", kaže nam.

Prema riječima stanarke, problem je već prijavljivan predstavniku stanara, no cjelovito tretiranje zgrade, tvrdi ona, do danas nije provedeno.

"Stanari navode da je problem više puta prijavljivan predstavniku stanara, ali da do danas nije provedeno cjelovito tretiranje zgrade. Također se među stanarima govori da pojedini suvlasnici odbijaju sudjelovati u zajedničkim mjerama dezinsekcije, zbog čega se problem nastavlja širiti", dodaje. Stanari, prema njezinim tvrdnjama, strahuju da bi se stjenice mogle proširiti i na okolne zgrade. Posebno zabrinjava, kaže naša sugovornica, činjenica da u zgradi žive ranjive skupine građana. "U zgradi žive starije osobe, bolesni građani i obitelji s djecom koji svakodnevno trpe posljedice ove situacije. Mnogi se boje da će se problem proširiti i na okolne zgrade", ističe.

Smatra da se više ne radi samo o problemu pojedinih stanova. "Smatram da je riječ o javnom i komunalnom problemu koji zaslužuje pažnju nadležnih službi i medija te molim da istražite slučaj i zatražite očitovanje odgovornih", poručuje anonimna stanarka.

Ovo nije prvi put da se problem javlja u ovoj zgradi

Kako smo pisali još prije nekoliko godina, problem sa stjenicama već se ranije pojavljivao u ovoj zgradi. Prema tadašnjim informacijama stanara, situacija je i tada izazvala veliku zabrinutost među stanarima, osobito zbog straha od širenja infestacije na druge stanove.

Sada se, prema novoj dojavi, stanari ponovno suočavaju sa sličnim problemom. Naša sugovornica tvrdi da se stjenice više ne pojavljuju samo u jednom prostoru, već da se među stanarima govori o većem broju zahvaćenih stanova. Stjenice se hrane krvlju i najčešće grizu noću. Iako se ne smatraju prijenosnicima zaraznih bolesti, njihova pojava može ozbiljno narušiti kvalitetu života.

Ubodi stjenica mogu izazvati svrbež, crvenilo, iritacije kože, alergijske reakcije, nesanicu i snažan psihološki stres. U težim slučajevima, osobito ako infestacija traje dulje vrijeme, život u takvim uvjetima može postati iznimno težak, posebno za djecu, starije osobe i bolesne građane.

Problem je dodatno ozbiljan zato što se stjenice lako skrivaju u madracima, krevetima, namještaju, pukotinama, zidovima, iza lajsni, oko utičnica, u odjeći i drugim teško dostupnim mjestima. Upravo zbog toga njihovo uklanjanje često nije moguće bez stručne i temeljite dezinsekcije.

Struka upozorava: Problem se ne rješava "na pola"

Kod infestacije stjenicama jedan od najvećih problema je činjenica da djelomično tretiranje često ne daje rezultat. Ako su se stjenice proširile kroz više stanova ili zajedničke dijelove zgrade, izolirana dezinsekcija samo jednog prostora može biti nedovoljna.

U praksi to znači da se problem može vraćati ako se ne provede koordinirana akcija i ako svi zahvaćeni prostori nisu obuhvaćeni tretmanom. Upravo zato stanari upozoravaju da je nužno uključivanje predstavnika stanara, upravitelja zgrade i nadležnih službi.