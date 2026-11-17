U Hrvatskoj je u rujnu 2026. godine izdano 1.066 građevinskih dozvola, što je 11,2 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine. Pad je zabilježen i na razini prvih devet mjeseci ove godine, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku, objavljenom 16. studenoga, od siječnja do kraja rujna 2026. godine izdano je ukupno 7.896 građevinskih dozvola, odnosno 10,5 posto manje nego u istom razdoblju 2025. godine.

Podaci tako pokazuju nastavak pada broja izdanih građevinskih dozvola na godišnjoj razini, dok je istodobno u rujnu predviđena gradnja više od 1.600 novih stanova.

Planirana gradnja 1.669 stanova

Prema građevinskim dozvolama izdanima tijekom rujna, predviđena je izgradnja ukupno 1.669 stanova, čija prosječna korisna površina iznosi 96,2 četvorna metra.

Ukupna korisna površina planiranih stanova iznosi 160.492 četvorna metra.

Međutim, usporedba s rujnom prošle godine pokazuje značajan pad. Broj stanova predviđenih izdanim dozvolama manji je za čak 56,2 posto, dok je njihova ukupna korisna površina smanjena za 47,1 posto.

Od ukupnog broja planiranih stanova, njih 1.605 odnosi se na novogradnju, dok su 64 stana predviđena dogradnjom, nadogradnjom ili prenamjenom postojećih prostora.

Većina dozvola odnosi se na novogradnju

Od ukupno 1.066 građevinskih dozvola izdanih u rujnu, njih 950, odnosno 89,1 posto, odnosi se na zgrade, dok je 116 dozvola izdano za ostale građevine.

Promatrajući vrste radova, čak 82,4 posto dozvola odnosi se na novogradnju, a preostalih 17,6 posto na rekonstrukcije.

U konkretnim brojkama, za novogradnju je izdano 878 dozvola, dok se 188 dozvola odnosi na rekonstrukcije postojećih građevina.

Među novim zgradama za koje su izdane dozvole nalaze se 683 stambene i 111 nestambenih zgrada.

Od stambenih zgrada, njih 471 predviđena je s jednim stanom, 57 s dva stana, a 155 zgrada imat će tri ili više stanova.

Vrijednost planiranih radova gotovo 955 milijuna eura

Zanimljiv je i podatak o financijskoj vrijednosti planiranih građevinskih zahvata.

Prema izdanim dozvolama u rujnu, ukupna predviđena vrijednost radova iznosi 954,9 milijuna eura.

Od toga se približno 657,2 milijuna eura odnosi na radove na zgradama, dok je za ostale građevine predviđeno gotovo 297,8 milijuna eura.

Vrijednost radova na novogradnji procijenjena je na 605,2 milijuna eura, a na rekonstrukcijama na gotovo 349,8 milijuna eura.

Važno je naglasiti kako je riječ o predviđenim vrijednostima radova navedenima u dokumentaciji za izdavanje građevinskih dozvola, a ne o već realiziranim ulaganjima.

U devet mjeseci planirano više od 13.500 stanova

Od početka siječnja do kraja rujna 2026. godine u Hrvatskoj je izdano ukupno 7.896 građevinskih dozvola.

Prema tim dozvolama, predviđena je gradnja 13.510 stanova ukupne korisne površine veće od 1,28 milijuna četvornih metara.

Ukupna predviđena vrijednost građevinskih radova u prvih devet mjeseci ove godine iznosi približno 5,79 milijardi eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj stanova predviđenih izdanim dozvolama manji je za 19,9 posto, dok je njihova korisna površina smanjena za 17,3 posto.

Što pokazuju najnoviji podaci?

Statistički pokazatelji upućuju na smanjenje broja izdanih građevinskih dozvola i planiranih stanova u odnosu na prošlu godinu.

Ipak, važno je razlikovati izdane građevinske dozvole od stvarno započetih ili dovršenih građevinskih radova. Izdavanje dozvole ne znači nužno da će gradnja odmah započeti.

Hoće li se smanjenje broja dozvola u narednom razdoblju odraziti i na ponudu novih stanova, tek će pokazati budući podaci o građevinskoj aktivnosti.