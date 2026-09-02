Stižu višesatni prekidi struje: Dijelovi Solina, Kaštela, Šolte i Zagore bez električne energije, evo kada i gdje

Pojedini dijelovi Solina, Kaštel Sućurca, Šolte, Plane i Lećevice u četvrtak i petak privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene brojila.
Prema objavljenom rasporedu, najduži prekid najavljen je u petak na području Lećevice, gdje bi pojedina naselja bez struje mogla biti od 8:30 do 15 sati.
Donosimo detaljan raspored.
ČETVRTAK, 3. RUJNA
Solin – Bubići
Ulica: Bubići 3
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati
Solin – Draškovićeva
Ulica: Draškovićeva 52, 54 i 56
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati
Šolta – Pelegrin
Ulica/područje: Pelegrin
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 10:00 do 11:00 sati
Solin – Don Lovre Katića
Ulica: Don Lovre Katića 18 i 18A
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati
Kaštel Sućurac
Ulice/područje: Put Ratca, uz Prilaz Blatu te Cesta dr. Franje Tuđmana istočno od ambulante
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 9:00 do 14:00 sati
Solin – Braće Katić
Ulica: Braće Katić 27, 27A i 27B
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati
Plana
Područje: sve ulice u naselju Plana
Razlog: radovi na NN mreži
Očekivano trajanje: od 8:00 do 12:00 sati
PETAK, 4. RUJNA
Lećevica i okolna naselja
Bez električne energije trebali bi biti potrošači na području Divojevića, Kladnjica, Parčina, Matasa i Čvrljeva.
Razlog: radovi na dalekovodu
Očekivano trajanje: od 8:30 do 15:00 sati
Solin – Put Majdana, Kliški put i Gašpina mlinica
Ulice: Put Majdana 4, 5, 6 i 7; Kliški put 1, 3, 5 i 9; Gašpina mlinica 40, 40A, 40E, 40F, 40H i 40J
Razlog: zamjena brojila
Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati
Riječ je o planiranim radovima, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja na vrijeme prilagode najavljenim prekidima.