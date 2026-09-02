Stižu višesatni prekidi struje: Dijelovi Solina, Kaštela, Šolte i Zagore bez električne energije, evo kada i gdje

Pojedini dijelovi Solina, Kaštel Sućurca, Šolte, Plane i Lećevice u četvrtak i petak privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene brojila.

Prema objavljenom rasporedu, najduži prekid najavljen je u petak na području Lećevice, gdje bi pojedina naselja bez struje mogla biti od 8:30 do 15 sati.

Donosimo detaljan raspored.

ČETVRTAK, 3. RUJNA

Solin – Bubići

Ulica: Bubići 3

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Solin – Draškovićeva

Ulica: Draškovićeva 52, 54 i 56

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Šolta – Pelegrin

Ulica/područje: Pelegrin

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 10:00 do 11:00 sati

Solin – Don Lovre Katića

Ulica: Don Lovre Katića 18 i 18A

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Kaštel Sućurac

Ulice/područje: Put Ratca, uz Prilaz Blatu te Cesta dr. Franje Tuđmana istočno od ambulante

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 9:00 do 14:00 sati

Solin – Braće Katić

Ulica: Braće Katić 27, 27A i 27B

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Plana

Područje: sve ulice u naselju Plana

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 8:00 do 12:00 sati

PETAK, 4. RUJNA

Lećevica i okolna naselja

Bez električne energije trebali bi biti potrošači na području Divojevića, Kladnjica, Parčina, Matasa i Čvrljeva.

Razlog: radovi na dalekovodu

Očekivano trajanje: od 8:30 do 15:00 sati

Solin – Put Majdana, Kliški put i Gašpina mlinica

Ulice: Put Majdana 4, 5, 6 i 7; Kliški put 1, 3, 5 i 9; Gašpina mlinica 40, 40A, 40E, 40F, 40H i 40J

Razlog: zamjena brojila

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Riječ je o planiranim radovima, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja na vrijeme prilagode najavljenim prekidima.