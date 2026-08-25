Stižu velika pravila za kupnju na rate: Trgovci će morati provjeravati kreditnu sposobnost kupaca

Donesen je novi Zakon o potrošačkim kreditima čiji je cilj zaštititi građane od prekomjernog zaduživanja. Zbog novih pravila, kupnja tehničkih uređaja poput mobitela, televizora ili perilica rublja na rate izravno kod trgovca za mnoge više neće biti moguća ako im primanja to ne dopuštaju. Trgovci koji sami nude obročnu otplatu morat će provjeravati kreditnu sposobnost kupaca.

Što se mijenja za kupce

Prema novom zakonu, trgovci koji kupcima omogućuju obročno plaćanje bez posredovanja banke ili kartičnih kuća preuzimaju ulogu vjerovnika. Zbog toga će imati obvezu procijeniti može li kupac podmirivati rate za kupljeni proizvod. Kriterije za procjenu kreditne sposobnosti utvrđivat će Hrvatska narodna banka.

Ova se promjena ne odnosi na kupnju putem kreditnih kartica, gdje situacija ostaje ista. Banka je u tom slučaju već procijenila kreditnu sposobnost klijenta prilikom odobravanja kartice i limita. Promjena se prvenstveno odnosi na situacije u kojima trgovac izravno financira kupca, kao što je čest slučaj kod teleoperatera prilikom kupnje mobilnih uređaja uz pretplatu.

Žena iz Minisrarstva financija: Cilj je spriječiti prezaduženost

Ana Zorić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija, objasnila je za RTL Danas glavne ciljeve zakona. "Kao i kod niza drugih propisa, cilj je ojačati zaštitu i financijski osnažiti potrošače. Zakon im daje mehanizme za zaštitu od prezaduženosti, a ako do nje ipak dođe, pomaže im da na najbolji način izađu iz te situacije", izjavila je Zorić.

Pojasnila je i razliku između dvije vrste kupnje na rate.

"Kod kupnje na rate putem platnih kartica situacija ostaje ista jer je vašu kreditnu sposobnost već provjerila banka. No, kada kupujete izravno od trgovca, on se pojavljuje kao vjerovnik i preuzima kreditni rizik. Zato će tada imati obvezu provjeriti vašu kreditnu sposobnost", rekla je. Dodala je da je osnovni smisao osigurati da osoba koja nešto kupuje na rate te rate zaista može i podmirivati.

Primjena zakona

Novi zakon o potrošačkim kreditima u većem dijelu stupa na snagu 20. studenog 2026. godine. Primjena pojedinih odredbi odgođena je za sredinu 2027. ili za 1. siječnja 2028. godine.