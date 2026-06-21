Stižu stroža pravila za najpopularniju dozvolu za brodicu, uvodi se praksa

Velike promjene stižu na moru. Ubuduće bi i za dozvolu za B kategoriju brodica za osobne potrebe, koju ima većina, bilo potrebno uzeti kormilo u ruke.

Do sada se dozvola dobivala samo uz teoriju, a takva pravila ostaju vrijediti za A kategoriju dozvola. To je najslabija vrste brodica koja se može dobiti već s 15 godina. Kako bi izgledala do sad nepostojeća praksa i koliko bi trajala, nije dogovoreno

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Izmijenjeni Pravilnik o zvanjima bit će predstavljen nakon ljeta, a promjene će obuhvatiti sva zvanja u pomorstvu. Iz ministarstva uvjeravaju da najavljene izmjene nisu povezane s tragedijom kod Splita.

Te bi se uredbe odnosile samo na hrvatske državljane, još se ne zna što bi bilo sa stranim državljanima. Iz Ministarstva mora su očekivali jedinstvena pravila na razini cijele Europske unije. Velika većina pravilnika je gotova, a zbog opsežnosti promjena njegova primjena bi mogla potrajati, piše Dnevnik.hr.