Stižu stipendije vrijedne više od 300.000 eura: Evo tko se može prijaviti i do kada

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u 2026. godini bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima s ciljem stvaranja uvjeta za njihov pristup obrazovanju, bolje skrbi o sportašima, pružanja podrške u obrazovanju i poticanja dualne karijere.

Ovim natječajem potiče se osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu, te obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, na sveučilišnom studiju kineziologije i ostalim visokim učilištima.

„Obrazovanje vrhunskih sportaša jedan je od važnih dijelova naše brige o sportašima i njihovoj budućnosti, zbog čega kontinuirano ulažemo u njihovo školovanje i stjecanje kvalifikacija. Ove smo godine za ovu namjenu osigurali više od 300.000 eura, a od 2017. godine dodijelili smo gotovo 1.100 stipendija, u vrijednosti od 1,6 milijuna eura. Na ovaj način sportašima želimo omogućiti da uz vrhunske sportske rezultate grade i svoje obrazovanje te da nakon sportske karijere imaju kvalitetne mogućnosti za nastavak profesionalnog razvoja, bilo unutar sustava sporta, bilo u drugim područjima“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Rok za prijavu je 31. listopada 2026. godine do 16:00 sati, a više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici .