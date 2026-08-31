Stižu prve procjene uroda: Jedna poljoprivredna kultura bilježi ogroman rast, ali ječma će biti manje

Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj se ove godine očekuje veća proizvodnja većine najvažnijih ranih usjeva u odnosu na prošlogodišnju ostvarenu proizvodnju.

Najveći rast očekuje se kod uljane repice, čija bi proizvodnja trebala biti veća za čak 42,3 posto. Procjenjuje se da će biti proizvedeno oko 87 tisuća tona, uz žetvenu površinu od 28 tisuća hektara.

Raste i proizvodnja pšenice, za koju se očekuje povećanje od 5,5 posto. Prema procjeni, na 161 tisuću hektara trebalo bi biti proizvedeno oko 1,095 milijuna tona pšenice.

Kod zobi se očekuje blagi rast proizvodnje od 1 posto, odnosno oko 50 tisuća tona s površine od 15 tisuća hektara.

S druge strane, proizvodnja ječma trebala bi biti manja nego lani. DZS procjenjuje pad od 9,3 posto, na ukupno oko 319 tisuća tona. Ječam se ove godine očekuje na 57 tisuća hektara.

Podaci su dio prve procjene važnijih ranih usjeva za 2026. godinu, a konačni podaci bit će poznati naknadno.