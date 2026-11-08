Stižu novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Splita, Žrnovnice, Kaštela, Omiša i Zagore! Negdje i do devet sati

HEP je najavio nove prekide u opskrbi električnom energijom na području Splita i okolice, Kaštela, Omiša, Sinja i Trilja. Zbog radova na trafostanicama, niskonaponskoj mreži, dalekovodima te zamjene mjernih uređaja, u ponedjeljak, 9. studenoga, i utorak, 10. studenoga, dio stanovnika privremeno će ostati bez električne energije.

Prekidi će na većini lokacija trajati između dva i pol i četiri sata, no na pojedinim adresama najavljeni su znatno dulji radovi. U Klisu se u ponedjeljak očekuje prekid od šest i pol sati, dok je u utorak u splitskoj Ulici Bleiburških žrtava 6 najavljen prekid od čak devet sati. Među područjima koja će oba dana biti obuhvaćena radovima nalazi se i Žrnovnica.

Donosimo detaljan raspored po danima, naseljima i ulicama.

PONEDJELJAK, 9. STUDENOGA: Bez struje Šine, Stobreč, Klis, Žrnovnica i Kaštel Gomilica

Šine i Stobreč

Zbog radova u trafostanici bez električne energije od 8:30 do 11:00 sati bit će potrošači na sljedećim adresama:

Kralja Držislava 70

gardijske brigade 2, 3 i 10

Slanice 10–27 i 24–36

Stadlerova 1–9, 15–27 i 2–6

Gospe od Karmela 16, 31–39 i 32–50

Mali put 1–9 i 22–36

Klis

Na području Klisa planirani su radovi na niskonaponskoj mreži, zbog kojih će bez struje biti dio naselja Klis Kurtovići, odnosno kućni brojevi 2–20 i 7–17. Prekid je predviđen od 8:30 do 15:00 sati, što znači da bi pojedini potrošači bez električne energije mogli biti šest i pol sati.

Split – Vinogradarska ulica

Zbog zamjene brojila prekid opskrbe najavljen je u Vinogradarskoj ulici na kućnim brojevima 68 i 70. Radovi su planirani od 8:30 do 12:30 sati, a očekivano trajanje prekida iznosi četiri sata.

Žrnovnica

Zbog radova u trafostanici bez električne energije od 9:00 do 12:00 sati bit će dijelovi Žrnovnice. Najavljeni prekid odnosi se na sljedeće ulice i područja:

Gaminica

Mosorska 1–15 i 2–28

Starčevićeva 1–69 i 2–10

Hrvatskih velikana 1–29 i 2–30

Kamena

Put Vrila

Privorska

Kaštel Gomilica

U Kaštel Gomilici radovi na niskonaponskoj mreži obuhvatit će ulice Podmeje, Brunave i Mile Gojsalića. Prema najavi, potrošači na navedenom području bez električne energije bit će od 9:00 do 13:00 sati.

OMIŠKO PODRUČJE: Prekidi u Suhom Potoku, Čišlima i Zvečanju

Suhi Potok

Na području Suhog Potoka zbog radova na elektroenergetskoj mreži najavljen je prekid od 8:00 do 12:00 sati. Prema HEP-ovu popisu, radovima su obuhvaćeni Poljička cesta – istočni dio, područje Sikirice s kućnim brojevima 2–4 te Ljudevita Gaja.

Čišla i Zvečanje

Zbog radova na dalekovodu u Čišlima, na području Starine oko crkve, planiran je prekid od 8:30 do 11:00 sati. Iz HEP-a posebno napominju da su na području Čišla i Zvečanja mogući kratkotrajni prekidi prilikom početka i završetka radova, što znači da se najavljeni termin ne mora odnositi na neprekidno isključenje svih potrošača.

SINJ I TRILJ: Radovi na više lokacija u Dalmatinskoj zagori

Sinj – Serdara Vučkovića i Splitska ulica

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži bez struje će od 8:30 do 14:30 sati biti dio Sinja. Prekid se odnosi na Ulicu serdara Vučkovića te dio Splitske ulice, od prodajnog centra Balinice do križanja s Ulicom serdara Vučkovića.

Sinj – naselje Vukovići

U sinjskom naselju Vukovići najavljen je dodatni prekid opskrbe električnom energijom zbog radova na mreži. Očekivano trajanje isključenja je od 8:30 do 12:30 sati.

Trilj – Put Okolišta

U Trilju će radovi na elektroenergetskoj mreži zahvatiti Ulicu Put Okolišta. Prema objavljenom rasporedu, prekid je planiran od 10:00 do 15:00 sati, odnosno u trajanju do pet sati.

UTORAK, 10. STUDENOGA: Ponovno radovi u Žrnovnici, prekidi i na više splitskih adresa

Drugog dana najavljenih radova privremeni prekidi opskrbe električnom energijom očekuju se u Žrnovnici i na nekoliko lokacija u Splitu. Najdulji prekid predviđen je na adresi Bleiburških žrtava 6, gdje je zbog zamjene mjernog uređaja najavljen devetosatni termin radova.

Žrnovnica

U utorak će se nastaviti radovi u trafostanici, zbog kojih će dio Žrnovnice ponovno biti bez struje od 9:00 do 12:00 sati. Prekid je najavljen za sljedeće ulice i područja:

Gaminica

Mosorska 1–15 i 2–28

Starčevićeva 1–60 i 2–90

Hrvatskih velikana 1–29 i 2–30

Kamena

Put Vrila

Privorska

Radičinka

Korešnička

Split – Vinogradska ulica

Zbog zamjene mjernog uređaja bez električne energije bit će potrošači u Vinogradskoj ulici na kućnim brojevima 57 i 59. Radovi su predviđeni od 8:30 do 12:30 sati.

Split – Dražanac

Na adresi Dražanac 72 najavljena je zamjena mjernog uređaja, zbog čega će opskrba električnom energijom biti privremeno prekinuta od 8:30 do 12:30 sati.

Split – Bleiburških žrtava

Najdulji najavljeni prekid u utorak odnosi se na adresu Bleiburških žrtava 6, gdje je također planirana zamjena mjernog uređaja. Prema rasporedu HEP-a, radovi će trajati od 7:00 do 16:00 sati, odnosno čak devet sati.

Građanima se preporučuje da provjere raspored

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljene satnice predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Moguće su izmjene rasporeda, ovisno o tijeku radova i stanju na elektroenergetskoj mreži.

Stanovnicima zahvaćenih područja preporučuje se da na vrijeme planiraju aktivnosti koje ovise o električnoj energiji, osobito ako koriste električne uređaje za grijanje, pripremu hrane ili rad od kuće.

Ažurirane informacije o planiranim prekidima mogu se provjeriti na službenim stranicama HEP Operatora distribucijskog sustava, u rubrici Bez struje.