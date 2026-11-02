Stižu novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Splita, Podstrane, Klisa, Brača i Zagore. Donosimo popis svih ulica!

HEP je najavio nove prekide u opskrbi električnom energijom na području Splitsko-dalmatinske županije. Zbog radova na niskonaponskoj mreži, trafostanicama, dalekovodima i zamjene mjernih uređaja, u utorak, 3. studenoga, te srijedu, 4. studenoga, bez struje će privremeno ostati pojedine ulice i naselja u Splitu, Podstrani, Klisu, Postirima, Prološcu, Marušićima i Vrliki.

Dok su na nekim lokacijama najavljeni prekidi od svega pola sata, najdulja isključenja očekuju se na području Prološca, gdje bi radovi trebali trajati pet i pol sati, te u Postirima na Braču, gdje je predviđen petosatni prekid. Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju aktivnosti koje ovise o električnoj energiji.

Donosimo detaljan raspored po danima i lokacijama.

UTORAK, 3. STUDENOGA: Podstrana i Klis

Podstrana – Gospe u siti

Vrijeme prekida: 09:00 – 10:00

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži.

Podstrana – Poljičkih knezova

Vrijeme prekida: 10:30 – 11:30

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži.

Klis – Pleštinići

Vrijeme prekida: 09:30 – 10:30

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži.

BRAČ: Pet sati bez struje u dijelu Postira

Opsežniji radovi najavljeni su u Postirima na otoku Braču, gdje će zbog radova na trafostanici dio naselja ostati bez električne energije tijekom prijepodneva i ranog poslijepodneva.

Postira

Ulice i područja: Rot, Put Rota, Kala, Zastivonje, Put Njive, Pavišića vrtli, Vrh Groca, Put Guvna, gornji dio ulice Molo Lozna, Put Šantića vode i Lovrna.

Vrijeme prekida: 09:00 – 14:00

Razlog: radovi na trafostanici.

Iz HEP-a napominju da je moguće i ranije ponovno uključenje električne energije, bez prethodne najave.

ZAGORA I OMIŠKO PODRUČJE: Najdulji prekid u Prološcu

Dio općine Proložac

Područja: Petričevići, Juričići i Knezovići (Bencići).

Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00

Razlog: izmjena stupova na dalekovodu.

Riječ je o najduljem najavljenom prekidu među navedenim lokacijama, s očekivanim trajanjem od pet sati i 30 minuta.

Marušići

Područje: stara cesta prema groblju.

Vrijeme prekida: 09:00 – 12:00

Razlog: radovi na elektroenergetskoj mreži.

Vrlika

Područja: Podosoje i Koljane (Katići).

Vrijeme prekida: 09:30 – 11:00

Razlog: radovi na elektroenergetskoj mreži.

SRIJEDA, 4. STUDENOGA: Prekidi u više splitskih ulica

U srijedu su planirani radovi na više lokacija u Splitu. Osim kraćih prekida zbog zamjene mjernih uređaja, najavljeni su i radovi na trafostanicama koji će zahvatiti nekoliko ulica.

Split – Osječka 62

Vrijeme prekida: 08:30 – 09:00

Split – Osječka 56

Vrijeme prekida: 09:15 – 09:45

Razlog: zamjena mjernog uređaja.

Split – Table, Starčevićeva, Lučićeva i Lovretska

Ulice: Table 33–37, Starčevićeva 19A, 19B i 18–26, Lučićeva 13–19 te Lovretska 4, 6 i 11–21.

Vrijeme prekida: 08:30 – 11:00

Razlog: radovi u trafostanici.

Split – Petravićeva i Vranjički put

Ulice: Petravićeva 4–22 i 23–27 te Vranjički put 26–44 i 35–65.

Vrijeme prekida: 08:30 – 11:00

Razlog: radovi u trafostanici.

PODSTRANA: Radovi i na Cesti Mutogras

Za srijedu je najavljen i dodatni prekid na području Podstrane.

Podstrana – Cesta Mutogras

Ulica: Cesta Mutogras 6–24

Vrijeme prekida: 08:30 – 09:00

Razlog: zamjena mjernog uređaja.

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljena vremena predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Građani mogu provjeriti eventualne izmjene rasporeda na službenim stranicama HEP Operatora distribucijskog sustava, u rubrici Bez struje.