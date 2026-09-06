Stižu novi prekidi struje: Bez električne energije dijelovi Splita, Solina, Klisa i Zagore, evo kada i gdje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži te zamjene mjernih uređaja, pojedini dijelovi Splita, Solina, Radošića, Sičana, Podosoja, Vranjica i Klisa u ponedjeljak i utorak privremeno će ostati bez električne energije.

Dok će na dvije splitske lokacije prekidi trajati svega pola sata, na području Zagore najavljeni su znatno dulji radovi. Najduži prekid u ponedjeljak očekuje se na području Sičana i Podosoja, gdje bi potrošači bez struje mogli biti od 8:30 do 14:30 sati.

Donosimo detaljan raspored.

PONEDJELJAK, 7. RUJNA

Split – Poljana Grgura Ninskog

Ulica: Poljana Grgura Ninskog 10

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 9:00 do 9:30 sati

Split – Dinka Šimunovića

Ulica: Dinka Šimunovića 23

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 9:00 do 9:30 sati

Split – Vrgoračka

Ulica/područje: Vrgoračka

Razlog: radovi na NN mreži

Očekivano trajanje: od 9:30 do 10:30 sati

Solin – Mezanovci i Luke Botića

Ulice: Mezanovci 32, 32A, 36, 55, 55A, 55B i 55C te Luke Botića 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 i 31

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Radošić

Područje: Uble, Kapetanovići, Vučevica i dio Radošića

Razlog: radovi na TS PUO Radošić

Očekivano trajanje: od 9:00 do 14:00 sati

Sičane i Podosoje

Područje: Sičane i Podosoje

Razlog: radovi na elektroenergetskim postrojenjima

Očekivano trajanje: od 8:30 do 14:30 sati

UTORAK, 8. RUJNA

Vranjic

Ulice: Krešimirova 103, 105 i 107 te Obala pomoraca 23, 24 i 25

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Klis

Ulice: Mezanovci 2, 4, 10, 10A, 10B, 10C, 23, 25B, 27, 43 i 45 te Opata Gebizona 1 i 5

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Riječ je o planiranim radovima, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja na vrijeme prilagode najavljenim prekidima.