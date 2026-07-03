Stižu nove snimke požara: Na jahti koja gori na Hvaru je prije vatre odjeknula eksplozija?

U uvali Tiha, nedaleko od trajektnog pristaništa u Starom Gradu na Hvaru, danas je izbio požar na jahti.

Na adresu redakcije u međuvremenu su stigle nove snimke s mjesta događaja na kojima se vidi kako je plovilo u potpunosti zahvaćao plamen, dok se iznad njega uzdizao gusti crni dim.

Vatrogasci su potvrdili da su njihove snage na terenu te da je gašenje požara u tijeku.

Prema zasad neslužbenim informacijama, požaru je navodno prethodila eksplozija baterije na plovilu. Tu informaciju nadležne službe još nisu službeno potvrdile, a točan uzrok požara bit će poznat nakon očevida.

Za sada nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba niti o razmjerima materijalne štete. Više detalja očekuje se po završetku intervencije.