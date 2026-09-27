Stižu nove cijene goriva: Dizel pada za osam centi, evo koliko bi trebao koštati

Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi se moglo odraziti i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ako ne bude dodatne intervencije Vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti osam centi, s 1,91 na 1,83 eura. Benzin bi, pak, mogao poskupjeti za jedan cent, na 1,75 eura po litri, piše HRT.

Cijene nafte na svjetskim tržištima padaju, a analitičari očekuju mirnije razdoblje i postupnu stabilizaciju cijena naftnih derivata.

- Vidimo da je danas cijena već pala na 104 dolara, a prije deset dana bila je 110. Vidimo i prijedlog dogovora SAD-a i Irana koji ide u tom smjeru. Došlo je do jednog zasićenja i sve se lagano vraća na normalu koja je bila, rekao je energetski analitičar Ivica Jakić.

Smirivanje situacije na tržištu još je u srijedu najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan. Mjere koje smo dosad primjenjivali su dovoljne, pokazale su se efikasnima, a u slučaju potrebe razmatrat ćemo daljnje mjere. Nema magičnih granica, rekao je Šušnjar.

Prema neslužbenim izračunima, dizel bi trebao pojeftiniti osam centi i prodavati se za 1,83 eura po litri. Benzin bi mogao poskupjeti za jedan cent, na 1,75 eura.

Jakić ističe da Vlada nije išla na model promjenjive stope PDV-a, nego je na cijene intervenirala trošarinama.

- Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno je procijenila da je između punjenja proračuna, s jedne strane, i stabilizacije cijena za tržište, građanstvo i industriju, s druge, bilo potrebno djelovati preko trošarina, rekao je.

No novo zaoštravanje na tržištu mogla bi izazvati moguća zabrana izvoza američkog dizela u Europsku uniju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je američkog predsjednika Donalda Trumpa na posljedice takve odluke.

- Mislim da svi stručnjaci oko predsjednika Donalda Trumpa, kao i američki prerađivači nafte, mogu reći samo jedno: ta bi odluka bila loša, ne samo za ostatak svijeta nego i za američko gospodarstvo, rekao je Macron.

Visoke cijene dizela već pogađaju europska gospodarstva. U Italiji prosvjeduju poljoprivrednici, a u Portugalu prijevoznici.

- Ponovno prosvjedujemo zbog naglog rasta cijena goriva. To nas uvijek prve pogađa, no odrazit će se i na cijene gotovih proizvoda, troškove energije i račune za komunalne usluge, rekao je jedan od talijanskih poljoprivrednika.

Na rast troškova upozoravaju i portugalski prijevoznici.

- Poskupljenje dizela je drastično. To je gotovo neizdrživo. Cijena goriva čini 50 posto ukupnih troškova prijevoza, a trenutačno taj trošak raste do 70 ili 75 posto. To je velik novac. Ovako ne možemo raditi, rekao je Nuno Santos, zaposlenik tvrtke Paços Terra.

Nakon snažnih poremećaja na tržištu, očekivanja su sada usmjerena prema nastavku pada cijena nafte i u idućim tjednima.