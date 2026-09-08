Stižu nova vještačenja o otpadu, Turudić poručio: "Prve informacije policiji stigle 2023., političari krivo tvrde da su nešto otkrili"

Glavni državni odvjetnik najavio je objavu novih vještačenja o otpadu. I to u Slavonskom Brodu gdje je otišao provjeriti kakva su saznanja o nedavnoj paljevini automobila zamjenice županijske državne odvjetnice.

Automobil je u trenutku izbijanja požara bio parkiran ispred zgrade u kojoj tužiteljica živi, u samom središtu grada.

S Ivanom Turudićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas.

Stigli ste u Slavonski Brod. Zna li se motiv paljenja automobila državne odvjetnice?

Rano je još prejudicirati. Bio bih najsretniji da je došlo do samozapaljenja i da se nije radilo niti o kakvom kriminalnom činu. No vidjet ćemo što se zapravo dogodilo. Ako postoji mogućnost da je nešto loše, onda to nije dobro. To je užasna vijest i poruka tijelima kaznenog progona da paze što rade.

Je li ona dosad primala prijetnje?

Sve ću danas istražiti, zaista ne znam. I manje bitno. Ako nije došlo do samozapaljenja, to je kriminalni čin.

Koliko je to ozbiljna poruka da se zapali automobil državnoj odvjetnici praktički pred domom?

To je strašno, ne znam odakle hrabrost počinitelju da to napravi. Mi ćemo učiniti sve da otkrijemo, ako je netko počinio to djelo i nije došlo do samozapaljenja.

O otpadu i novim izvješćima

Jučer je novo izvješće USKOK-a šokiralo građane. Je li to poraz institucija?

Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija i dokaz da institucije rade svoj posao. U lipnju su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koje su nam dale alat da državni odvjetnik diskreciono odlučuje, ako postoji javni interes, da se objavi određeni tijekom provođenja dokaznih radnji ili izvida. Do sad smo objavili četiri izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još tri.

Što se čeka, što je u njima?

Temeljni princip za to su posve neprihvatljive tvrdnje nekih političara da se bira tajming.

To su neki rekli da je izvješće bilo 7. kolovoza, zašto se čekalo?

Mislim da je bilo 9. kolovoza. Znate, to prvo moraju dobiti okrivljenici i njihovi branitelji i biti upoznati s time. TO je jedan od razloga, a drugi je da će biti ukupno sedam izvještaja. Da ih grupiramo. Ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna, objavit ćemo ju kad dođe i dopuna.

Sad kad gledamo sve ovo, mnogi se pitaju da su tolike količine otpada dovožene i zakopavane, a da to nitko nije primijetio?

Čudno je da to nitko nije primijetio. U Virovitici znam kad nekome ugine kućni ljubimac, a ne živim tamo nego povremeno dolazim. Oni koji kažu da nisu pojma imali, ja im ne vjerujem. No to je njihova stvar.

Hoće li se istraživati onda i njihova odgovornost, prvih nadležnih koji su mogli nešto utvrditi i vidjeti?

Ne znam kud će nas sve to odvesti, radimo svoj posao. Ako se utvrdi osnovana sumnja, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima.

Uskoro optužnica

Kad je USKOK dobio prvu informaciju da se nešto događa?

Cijeli postupak je iniciralo Ministarstvo unutarnjih poslova 2023. godine. Posve su promašene tvrdnje nekih političara da su oni nešto otkrili. Dakle 2023. je počeo postupak, započete su posebne dokazne radnje, sve je išlo svojim putem. To traje već skoro tri godine.

U kojoj je fazi istraga, kada se očekuje optužnica?

Također je posve promašena tvrdnja nekih da je istraga dovršena 2024. Istraga je tek počela 2025. godine, ona još uvijek traje. Sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad bude gotovo, upisuje se u upisnik kaznenih prijava završetak istrage. Očekujemo da ćemo krajem rujna ili listopada donijeti državnoodvjetničku odluku.

Hoće li se ona odnositi samo na one protiv kojih je otvorena istraga, ili će se istraga širiti?

Uvijek je moguće proširenje, ovisno o rezultatima dokaznih radnji. Neću niti demantirati ni potvrditi. Ako bude potrebe, bit će proširenja. Zasad je istragom obuhvaćeno 14 fizičkih i četiri pravne osobe.

Ministar pravosuđa je najavio novo kazneno djelo ekocid. Ima li šanse da se ovo tako klasificira?

Apsolutno ne, zabranjeno je načelo retroaktivnosti. Primjenjuje se zakon koji je važio u trenutku počinjenja kaznenog djela. Najava ministra Habijana sve okej, ali za ovaj slučaj se ne mogu primijetiti.

Pratite li objave Josipa Šinceka koji se svakodnevno javlja na društvenim mrežama i na nekim način se pravda?

Ne, nisam ni jednu ispratio.

Što se tiče glavnog državnog inspektora, tu su optužbe vezano uz istragu, hoće li se tu nešto širiti?

Ništa ne želim prejudicirati.

Dakle, uskoro optužnica?

Da, krajem rujna ili početkom listopada.