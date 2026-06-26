Stižu nova pravila za taksiste: Putnici će unaprijed znati maksimalnu cijenu vožnje

Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim želi uvesti veći red na tržište autotaksi-prijevoza. Predložene promjene donose nova pravila za određivanje cijena vožnje, obvezno informiranje putnika te pojačan nadzor nad radom taksi-prijevoznika.

Jedna od najvažnijih novosti je ovlast ministra mora, prometa i infrastrukture da pravilnikom propiše način formiranja cijena taksi-usluga. Time bi se definirali osnovni elementi cjenika, uključujući početnu cijenu vožnje, cijenu po prijeđenom kilometru, cijenu po minuti vožnje te naknadu za čekanje.

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Ministar Oleg Butković istaknuo je kako je cilj spriječiti neopravdano visoke cijene koje su posljednjih godina izazivale nezadovoljstvo putnika, osobito tijekom turističke sezone. Naglasio je da većina taksista posluje profesionalno i odgovorno, no da pojedinačni slučajevi pretjerano visokih računa narušavaju ugled cijele djelatnosti.

Kako bi se izmjene što prije primijenile, zakon će se razmatrati po hitnom postupku. Očekuje se da bi Sabor mogao usvojiti prijedlog već tijekom sljedećeg tjedna, nakon čega će uslijediti donošenje pravilnika, a nova pravila mogla bi stupiti na snagu do kraja srpnja.

Predloženim izmjenama dodatno se uređuje poslovanje prijevoznika koji koriste mobilne aplikacije za naručivanje vožnji. Putnici će prije početka vožnje na svojim mobilnim uređajima morati imati jasno prikazanu maksimalnu cijenu prijevoza i planiranu rutu, dok će aplikacija kojom se koristi vozač morati biti aktivna tijekom cijelog trajanja vožnje.

Novost su i posebne registarske pločice za sva taksi-vozila. Njihovo uvođenje trebalo bi omogućiti lakše prepoznavanje licenciranih vozila te učinkovitiju kontrolu na cestama.

Zakonski prijedlog predviđa i strože kazne za prijevoznike koji ne poštuju propisana pravila. Sankcije će se odnositi na slučajeve neprikazivanja cijena, mijenjanja uvjeta vožnje nakon prihvaćanja narudžbe te nepravilnog korištenja aplikacija ili vozačkih kartica.

Uz prometnu inspekciju, nadzor nad provedbom zakona moći će obavljati i prometni te komunalni redari, policija i Carinska uprava, čime se želi povećati učinkovitost kontrola na terenu.

Izmjenama se dodatno postrožavaju i uvjeti za vozače taksija. Predviđena je brža provjera ispunjavanja uvjeta za izdavanje vozačke kartice, ali i kontinuirana kontrola njezine valjanosti. Također će se proširiti provjera tzv. dobrog ugleda vozača, koja će ubuduće obuhvaćati i izrečene zabrane upravljanja vozilom u prekršajnim postupcima.

Cilj svih predloženih mjera je osigurati transparentnije poslovanje, bolju zaštitu putnika te poštenije uvjete rada za prijevoznike koji posluju u skladu sa zakonom.