Stižu nova pravila za oglašavanje smještaja, reagirale i turističke zajednice

U ovom restoranu na jelovnik su odlučili vratiti poznate okuse.

"Domaću pašticadu radimo malo drugačije. Radimo od juneće lopatice, puno je mekša i bolja. Recimo tuna pašticada, sipa i bob. Crni rižot, malo slanih inćuna s pomama i kaparima", rekao je Toni Arnerić, chef i vlasnik restorana.

Okusi dalmatinske marende dočekat će i strane putnike na letovima domaćeg avioprijevoznika prema Splitu.

"Ne treba ništa izmišljati, u Dalmaciji se samo treba okrenuti oko sebe i vidjeti ono što je naša tradicija, vidjeti ono što smo naslijedili i samo to promovirati na suvremeni način, kroz prave kanale", kazala je Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije.

Nudit će se i gostima koji stižu novom linijom iz francuskog Nantesa.

"Treba jako puno raditi na ovoj liniji, za sada je dobro krenulo. Mi očekujemo da će to biti bolje, ovisno o našim partnerima kako iz Hrvatske, a prije svega ovima iz Francuske", izjavila je Marija Pavić, rukovoditeljica prodaje Croatia Airlinesa.

Zadarsku županiju najviše vole Nijemci i Slovenci. Njihovi turistički djelatnici jasni su što im predstavlja najveći problem.

"Iznajmljivanje na crno, neprijavljivanje i ta nelegalna sfera, nelegalni dio. Jer to nije ispravno ni u redu ni prema državi, ni prema destinaciji, a prije svega niti prema onima koji rade legalno svaku godinu, plaćaju sve pristojbe, paušale, što sve ne svake godine", rekao je Vanja Čvrljak, direktor TZ Zadarske županije.

Upravo takvima na kraj bi trebalo stati novim zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

"Spriječiti neregistrirano obavljanje djelatnosti, implementiramo uredbu Europske unije o kratkoročnom najmu, temeljem koje će svi oni koji se oglašavaju na platformama trebati ishodovati registracijski broj. Cilj svih tih izmjena zakona je zaštititi sve one koji se time bave na registriran način", izjavila je Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma.

U srcu sezone, neizostavno je pitanje kakvo nam je prolazno vrijeme.

"U skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobro, s obzirom na činjenicu da smo u šest mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine", izjavio je direktor HTZ-a, javlja Dnevnik.hr.

Što je manje bitno, jer godinama ionako slušamo da za uspješan turizam nisu presudne brojke dolazaka.