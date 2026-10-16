Stižu nova pravila za bankomate: Podizanje gotovine bit će jednostavnije, evo što se mijenja

Podizanje gotovine na bankomatima trebalo bi postati jednostavnije, pa čak i pristupačnije većem broju ljudi, unatoč tendencijama banaka da polako smanjuju svoje mreže bankomata.

Naime, nova europska uredba o pristupačnosti nalaže da svi novi bankomati moraju imati niz poboljšanja kojima će se ukloniti fizičke i vizualne prepreke u korištenju. Cilj je omogućiti samostalno i sigurno upravljanje novcem, napose za starije, slabovidne i slabije pokretne osobe, piše Fenix magazin.

Glasovne upute i veća slova

Tako novi bankomati dobivaju glasovne upute za obavljanje transakcije, što će pomoći slijepim i slabovidnim osobama bez tuđe pomoći. Uz to, koraci u podizanju novca bi trebali biti pojednostavljeni, a tekst na ekranu krupniji. Korisnici će još moći sami regulirati kontrast i svjetlinu zaslona.

No, pravila vrijede samo za bankomate koji će tek biti postavljeni. Naime, kako bi se izbjegli veliki troškovi zamjene, bankama je omogućen prijelazni rok od 15 godina za zamjenu starih uređaja novima s dodatnim funkcijama.

Ove se promjene odnose i na automate za kupnju voznih karata, POS terminale na blagajnama i sustave za check-in u zračnim lukama i kolodvorima. Primjenjuje li se to u praksi, provjeravat će tek osnovana posebna tijela za nadzor tržišta.