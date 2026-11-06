STIŽU DOBRE VIJESTI? Gorivo bi od utorka moglo znatno pojeftiniti

RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.

Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene goriva mogle bi biti:

Eurosuper 95: 1,58 eura po litri (pojeftinjenje od jedanaest centi)

Eurodizel: 1,81 eura po litri (pojeftinjenje od osam centi)

Plavi dizel: 1,36 eura po litri (pojeftinjenje od devet centi)

Napominjemo da je riječ o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, moguće je da će država sada malo povećati trošarine pa će pojeftinjenje biti manje.