Stižu dani povećanog rizika: Iz splitske policije poslali važno upozorenje građanima

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je građane na povećanu opasnost od izbijanja i širenja požara zbog izrazito jakog vjetra, visokih temperatura i najavljenog nevremena.

Kako navode, povećani rizik vrijedi od večeras, 21. srpnja, pa sve do petka, 24. srpnja, na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Građanima se preporučuje da u tom razdoblju ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad te da ne bacaju opuške i druge zapaljive predmete u prirodu. Također ih pozivaju da vozila ne parkiraju na suhoj travi jer i to može predstavljati opasnost od izbijanja požara.

Iz policije apeliraju da svi koji uoče dim, požar ili osobe koje pale vatru na otvorenom odmah obavijeste nadležne službe pozivom na broj 112, vatrogasce na 193 ili policiju na 192 te postupaju prema njihovim uputama.

"Odgovornim ponašanjem zajedno možemo spriječiti izbijanje požara te zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.