50 eura božićnice za vukovarske umirovljenike.

"Ja mislim da je to sasvim u redu, moglo je biti i više", rekao je umirovljenik Stevo iz Vukovara.

"Koliko god da, dobro dao", kazala je umirovljenica Nevenka iz Vukovara.

Grad Vukovar je izdvojio ukupno 200.000 eura. Umirovljenici kažu, novac će se brzo istopiti.

"Vjerojatno na unuke", rekla je umirovljenica Nada iz Vukovara.

"Režije, ovo-ono...", dodao je umirovljenik Stevo iz Vukovara.

Pravo na božićnicu neće ostvariti svi javlja reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Radi se sveukupno, po podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, o 2836 umirovljenika čija mirovina ne prelazi više od 600 eura", izjavio je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Isplata počinje za nekoliko dana.

"Isplata božićnica kreće od 1. 12.", rekao je pročelnik UO za društvene djelatnosti Josip Paloš.

Ovisno o visini mirovine, najniža božićnica u Osijeku iznosit će 50 eura, a najviša 120.

"Ove godine smo proširili krug korisnika kako bismo obuhvatili što veći broj umirovljenika i prema nekoj procjeni Zavoda za mirovinsko osiguranje očekujemo broj od 12.000 umirovljenika", kazala je pročelnica UO za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romana Kovačević.

Gradovi na istoku Hrvatske dijelit će božićnice od 40 do 120 eura; u središnjoj Hrvatskoj kretat će se između 40 i 100. Izdašnija Dalmacija isplaćivat će od 50 do 150 eura; još se čeka Dubrovnik, koji je lani davao do 300. Od 50 do 150 eura dobit će i umirovljenici u Rijeci i Istri, rekorder je Umag sa 600 eura.

Pripremaju se i drugi darovi.

"Grad Vukovar je ove godine osigurao i poklon-pakete za korisnike pučke kuhinje", rekao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

Ugroženim skupinama Osijek je pripremio 60 eura.

"Znači, korisnici naknada za troškove stanovanja, korisnici prava na pomoć u pučkoj kuhinji i beskućnici kojima je priznat smještaj u Caritasovu centru za prihvat beskućnika", kazala je pročelnica Kovačević.

Isti iznos, po određenim kriterijima, dobit će i djeca s inkluzivnim dodatkom, a prvi put na takvu pomoć mogu računati i odrasli.