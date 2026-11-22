Splitski umirovljenici i ove će godine dobiti božićnice, a isplata počinje početkom prosinca. Grad Split za tu je namjenu osigurao 600 tisuća eura, a novčanu pomoć uoči blagdana primit će ukupno oko 5.400 građana.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u razgovoru za 24sata potvrdio je da su sredstva za ovogodišnje božićnice osigurana u gradskom proračunu te da će novac korisnicima stići prije božićnih blagdana.

Koliko će dobiti umirovljenici?

Prema najavi gradonačelnika, iznosi božićnica ovisit će o visini mirovine.

Umirovljenici koji su korisnici projekta "Moj zlatni Split”, a imaju mirovinu do 300 eura, dobit će božićnicu od 150 eura.

Oni čija se mirovina kreće od 300,01 do 450 eura ostvarit će pravo na 130 eura. Prema procjenama Grada, božićnice će dobiti oko 2.900 splitskih umirovljenika.

Ukupno 5.400 korisnika

Osim umirovljenika, blagdansku novčanu pomoć primit će i druge kategorije građana, uključujući njegovatelje i socijalno ugrožene skupine.

Kada se obuhvate sve kategorije, Grad Split planira isplatiti božićnice za približno 5.400 korisnika. Za tu je svrhu u proračunu predviđeno ukupno 600.000 eura.

Isplata početkom prosinca

Šuta je za 24sata najavio da će isplata započeti početkom prosinca kako bi korisnici novac dobili na vrijeme, prije blagdana.

Gradonačelnik je istaknuo da Grad iz godine u godinu povećava sredstva namijenjena ovoj vrsti pomoći, posebno vodeći računa o građanima s najnižim primanjima.

Uz jednokratne božićnice, Grad Split provodi i program redovitih mjesečnih potpora umirovljenicima. Prema novoj Odluci o socijalnoj skrbi, umirovljenici s prihodima do 300 eura ostvaruju pravo na 40 eura mjesečno, dok oni s prihodima od 300,01 do 450 eura mogu dobiti 20 eura mjesečno.

Šuta je najavio i daljnje praćenje prihodovnih cenzusa i iznosa potpora, uz mogućnost njihova povećanja u skladu s proračunskim mogućnostima.