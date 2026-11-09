Stižu božićnice od 80 eura: Vetma objavio tko ima pravo na njih i gdje će se moći potrošiti

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma objavio je detalje ovogodišnje dodjele božićnica namijenjenih stanovnicima slabijeg imovinskog stanja i drugim kategorijama kojima je potrebna dodatna financijska podrška uoči božićnih blagdana. Kako je istaknuo, Općina Klis i ove godine nastavlja s ovom mjerom, a božićnice će iznositi 80 eura po korisniku. "U ovo predblagdansko vrijeme naša je posebna dužnost i obveza misliti na naše sumještane kojima je financijska podrška najpotrebnija", poručio je Vetma.

Tko sve ima pravo na božićnicu?

Prema informacijama koje je objavio načelnik, pravo na božićnicu imat će hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 70 do 100 posto, nezaposlene osobe te korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Božićnice su predviđene i za umirovljenike čija mirovina iznosi do 550 eura, kao i za korisnike nacionalne naknade za starije osobe.

Pravo na ovu potporu imat će i samohrani roditelji, roditelji njegovatelji te korisnici inkluzivnog dodatka.

Bonovi se neće morati potrošiti odjednom

Jedna od važnijih informacija odnosi se na način korištenja poklon-bonova. Naime, korisnici neće morati potrošiti svih 80 eura prilikom jedne kupnje. Kako je pojasnio Vetma, bonovi će omogućavati višekratnu potrošnju, što znači da će građani moći rasporediti predviđeni iznos na više kupnji, ovisno o vlastitim potrebama. Pritom je postavljen i poseban uvjet. Bonovi će se moći koristiti isključivo u trgovinama na području Općine Klis. Na taj način, uz financijsku pomoć stanovnicima, Općina želi dodatno podržati lokalne trgovce i gospodarstvo.

Važno je naglasiti i da će bonovi imati rok valjanosti od 12 mjeseci od dana njihove dostave Općini, pa korisnici neće biti obvezni iskoristiti ih tijekom samih blagdana.

Kada počinje podjela božićnica?

Točan datum početka podjele zasad nije poznat. Prema riječima načelnika Jakova Vetme, Općina Klis trenutačno provodi postupak javne nabave poklon-bonova. Nakon završetka postupka bit će definiran datum njihove podjele, kao i konačan broj korisnika koji će ostvariti pravo na ovu potporu. Građani će naknadno biti obaviješteni i o dokumentaciji koju će trebati priložiti te načinu ostvarivanja prava na božićnicu. Vetma je stoga pozvao sve zainteresirane stanovnike da redovito prate službene internetske stranice i obavijesti Općine Klis kako ne bi propustili potrebne informacije.

"Neka nam predstojeći blagdani donesu mir, zajedništvo i toplinu u svaki dom!", zaključio je načelnik Jakov Vetma.