Stižu božićnice, neki će dobiti čak 500 eura! Koliku vi očekujete ove godine?

Točno je 67 dana ostalo do Božića, ljeto je daleko iza nas, a za desetak dana su i Svi sveti. U nekim trgovinama već je počelo božićno ludilo, a kod nekih će tek nakon 1. studenog.

Net.hr je odlučio kao i prethodnih godina prvi saznati koliku će božićnicu zaposlenici državnih firmi dobiti ove godine.

Saznali su i koliko će one iznositi za državne službenike i namještenike u ministarstvima.

Hrvatske autoceste daju 200 eura

Naravno, kod nekih je još prerano znati s koliko će eura nagraditi svoje zaposlenike za božićne blagdane, ali zato s druge strane (većinom zbog kolektivnog ugovora), već znaju "cifre".

Svaku tvrtku pitali su koliko će iznositi božićnica, koliko će je radnika dobiti i koliko će sveukupno biti isplaćeno.

U Hrvatskim autocestama božićnica će iznositi jednako kao i prošle godine - 200 eura neoporezivo.

"U ovom trenutku možemo reći da sukladno članku 76. Kolektivnog ugovora, božićnica iznosi 200 eura neoporezivo, jednako kao i prošle godine. Budući da pravo na isplatu ostvaruju radnici koji su u radnom odnosu u trenutku isplate, konačan broj primatelja božićnice bit će poznat neposredno prije same isplate", poručuju iz HAC-a za Net.hr.

HEP ponovno daje najviše

Hrvatske ceste će svoje radnike nagraditi s 250 eura. Kažu nam da će ukupni iznos isplate ovisi o broju zaposlenika u mjesecu isplate, ali da je trenutačni broj zaposlenika - 486.

HEP koji je prošle godine dao 497,71 eura božićnice, ove godine isplaćuje zaokruženih 500 eura. Koliko će sveukupno biti isplaćeno još uvijek ne znaju, ali kažu da je "na dan 31. kolovoza 2026. u čitavoj HEP grupi bilo zaposleno 11.889 radnika."

Iz vodeće hrvatske financijske agencije FINA-e kažu nam da će božićnicu od 350 eura dobiti 2.532 zaposlenika, što je za 40 radnika više nego li prošle godine.

HŽ Infrastruktura izdvaja više od 1.340.000,00 eura

I u HŽ Infrastrukturi porastao je broj radnika jer ove godine su pripremili sredstva u iznosu od 1.340.000,00 eura. Tako će božićnicu od 250 eura dobiti oko 5.360 radnika.

"Konačan ukupan iznos sredstava potrebnih za isplatu božićnica ovisit će o stvarnom broju radnika koji će ostvariti pravo na isplatu", poručuju.

Iz HŽ Putničkog prijevoza potvrdili su nam da će također dati božićnicu u iznosu od 250 eura. Na tu "nagradu" može računati 1690 radnika.

Neki još nisu odlučili s koliko će nagraditi zaposlenike

Iz četiri državnih tvrtki koje su nam do sada odgovorile na upit Net.hr trenutačno još nisu donijeli odluku o iznosu božićnice.

Iz HNB-a kažu da će odluka biti u prosincu, ali da su na dan 30. rujna imali ukupno 794 zaposlenika. Prošle godine isplatili su 160 eura po radniku.

Jadrolinija još nije donijela odluku, a prošle godine su svoje zaposlenike razveselili s 250 eura božićnice. Ostaje za vidjeti koliko će ona iznositi ove godine.

Hrvatska pošta i Hrvatska lutrija nisu otkrili koliko će iznositi božićnica ove godine. Iz HL kažu da će "visina božićnice biti naknadno određena odlukom Uprave Društva", a iz HP poručuju da također trebaju odlučiti o "jednokratnoj prigodnoj nagradi".

Božićnice u državnim firmama:

Hrvatske ceste - 250 eura

HŽ Infrastruktura - 250 eura

Hrvatske autoceste - 200 eura

FINA - 350 eura

HEP - 500 eura

HŽ Putnički prijevoz - 250 eura

Jadrolinija - još nije poznato

HNB - još nije poznato

Hrvatska pošta - još nije poznato

Hrvatska lutrija - još nije poznato

Što je s državnim službama?

Obratili su se i ministarstvima. Njih je u državi ukupno 18. Prema kolektivnom ugovoru, zaposlenici u državnim i javnim službama trebali bi dobiti 300 eura.

No, zanimalo ih je koliko je radnika u svakom ministarstvu. Odgovorilo nam je tek tri ministarstva te Hrvatski sabor.

300 eura zaposlenima u ministarstvima i saboru

Iz sabora su za Net.hr potvrdili da će državni službenici i namještenici dobiti 300 eura božićnice.

"Pravo na božićnicu ostvaruje svaki službenik i namještenik koji je na Božić (25. prosinca) zaposlen u državnoj službi, neovisno o trajanju državne službe. Trenutačno je u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora zaposleno ukupno 262 službenika/namještenika", dodaju.

Napominju da se ta odredba ne odnosi na saborske zastupnice i zastupnike koji su također državni dužnosnici.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman kažu da će svatko tko je na Božić zaposlenik državne službe dobiti božićnicu od 300 eura, ali dodaju:

"Ukoliko Ugovorne strane do donošenja Državnog proračuna za sljedeću godinu ne ispregovaraju drugi iznos."

Iz ministarstva Branka Bačića su potvrdili da će 300 eura dobiti njihovih 762 službenika i namještenika.

I odgovor su dobili iz ministarstva Financija Tomislava Ćorića gdje prema kolektivnom ugovoru 300 eura božićnice dobiva oko 450 zaposlenika.