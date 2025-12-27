Stižete li na doček 2026. na splitsku Rivu: Objavljeni detalji, Bebek, Baby Lasagna i Vanillaz zabavljaju publiku

Split se sprema za spektakularan ispraćaj stare i ulazak u Novu 2026. godinu na svojoj najpoznatijoj pozornici – Rivi. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom uživo, blagdanskim ugođajem i impresivnim vatrometom točno u ponoć.

Za zagrijavanje atmosfere prije ponoći pobrinut će se Baby Lasagna, koji će zajedno s publikom odraditi i odbrojavanje posljednjih sekundi stare godine. Nakon vatrometa, na pozornicu stiže Željko Bebek, jedan od najvećih domaćih rock izvođača, dok će se slavlje nastaviti uz DJ Vanillaza, čiji će set potrajati do ranih jutarnjih sati.

Uz slobodan ulaz, atraktivan glazbeni program i ponoćni vatromet koji će osvijetliti splitsku luku i gradsku kulisu, doček na Rivi najavljuje se kao jedan od vrhunaca blagdanskih događanja i savršen početak 2026. godine.

Planirate li dočekati Novu 2026. godinu na splitskoj Rivi? Da

Ne