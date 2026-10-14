Stiže velika promjena za roditelje u Hrvatskoj: Od 1. siječnja 2027. više novca za svako novorođeno dijete, evo o kojem je iznosu riječ

Vlada prihvaća inicijativu Ministarstva demografije i useljeništva za povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete, uz novi model koji će omogućiti jednostavnije buduće usklađivanje njezina iznosa.

Nakon jučerašnje najave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o povećanju jednokratne potpore za novorođeno dijete, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić danas je, nakon sjednice Vlade, istaknuo kako je riječ o nastavku kontinuiranog jačanja mjera potpore majkama i obiteljima.

„Drago nam je da je Vlada prihvatila da imamo stalno i kontinuirano nove mjere za majke i obitelji. Jedna od njih je povećanje naknade za novorođeno dijete u Hrvatskoj od 1. siječnja 2027. godine. Idemo u proceduru izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s ciljem dodatnog financijskog osnaživanja obitelji u razdoblju rođenja djeteta, kada nastaju značajni početni troškovi opreme i drugih potrepština“, poručio je ministar Šipić.

Podsjetio je da je potpora već 1. ožujka 2025. godine povećana s 309 na 618 eura, a novim se prijedlogom predviđa njezino daljnje povećanje na 803 eura od početka 2027. godine. Time se nastavlja jačanje financijske potpore obiteljima u jednom od najvažnijih razdoblja njihova života.

Jedna od važnih novosti predloženih izmjena odnosi se na mogućnost budućeg usklađivanja visine potpore bez potrebe da se pri svakom povećanju ponovno mijenja zakon. Prema najavljenom modelu, Vlada bi u prosincu tekuće godine mogla donijeti odluku o novom iznosu potpore i uputiti Hrvatskom saboru prijedlog potrebnih izmjena, kako bi se novi iznos primjenjivao od 1. siječnja sljedeće godine. Pritom bi pravo na potporu bilo vezano uz datum rođenja djeteta, a ne uz datum podnošenja zahtjeva.

Prijedlog izmjena Zakona proći će prethodno savjetovanje i razmatranje nadležnih radnih tijela prije upućivanja na konačno usvajanje Vladi i Hrvatskom saboru.

Ukupna sredstva za provedbu mjere iznosila bi 28 milijuna eura.

„Kada dijete dolazi na svijet, to je velika sreća ne samo za obitelj nego i za Republiku Hrvatsku. To je posebno važno u vremenu u kojem je demografija u središtu pozornosti i u kojem već bilježimo prve pozitivne pokazatelje, kako kroz broj novorođene djece tako i kroz broj povratnika u Hrvatsku. Naš je cilj nastaviti stvarati uvjete u kojima će obitelji imati veću sigurnost i konkretnu potporu“, zaključio je ministar Šipić.

Povećanje jednokratne potpore dio je šireg paketa mjera usmjerenih na demografsku revitalizaciju Hrvatske, jačanje obitelji i stvaranje povoljnijih uvjeta za roditeljstvo.