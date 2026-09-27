Stiže velika promjena s cijenama: Od 1. listopada kupci će odmah moći vidjeti koliko je nešto poskupjelo

Uskoro stiže velika promjena za trgovce koju kupci možda još nisu u potpunosti svjesni. Naime, od 1. listopada građani će prilikom kupovine proizvoda ili korištenja usluga dobivati još jednu važnu informaciju: uz aktualnu cijenu trgovci i pružatelji usluga morat će jasno istaknuti i dodatnu, odnosno „sidrenu“ cijenu iz prethodnog razdoblja. Nova pravila obuhvatit će sve proizvode i usluge, a neće se odnositi samo na klasične trgovine, već se obveze se šire i na pružatelje usluga te oglašavanje na internetu.

Vlada je 10. rujna donijela dvije odluke kojima se od početka listopada značajno proširuje sustav praćenja cijena. Cilj je, kako navodi Ministarstvo gospodarstva, omogućiti građanima da jednostavnije usporede današnju cijenu s onom iz prethodnog razdoblja i tako lakše uoče je li određeni proizvod ili usluga poskupjela ili pojeftinila.

Promjena je važna jer sustav više neće biti ograničen na pojedine kategorije robe široke potrošnje. Od 1. listopada obveza dodatne cijene odnosi se na sve trgovce koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na malo i sve registrirane pružatelje usluga u Hrvatskoj.

"Ova knjiga koju držite u ruci, sada ju imam na popustu, i za par dana će zbog novih pravila na njoj biti stavljene četiri cijene", rekao nam je jedan prodavač kada smo posjetili Mediteranski festival knjige u Splitu, u prilikom kupnje dotakli se „sidrenih“ cijena.

"Nakratko ću zatvoriti trgovinu početkom mjeseca, dok ne uhvatimo novi sistem i snađemo se s novim pravilima", dodao je prodavač.

Koju ćemo „staru“ cijenu vidjeti?

Za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni ovom mjerom referentni datum je 10. rujna 2026. godine. To znači da će, primjerice, uz sadašnju cijenu određene usluge biti istaknuta i cijena koja je za tu istu uslugu vrijedila 10. rujna. Dodatna cijena mora biti postavljena na istom mjestu na kojem se nalazi aktualna cijena te mora biti jasno vidljiva i čitljiva.

Ipak, postoji važna iznimka.

Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo, koji su već bili obuhvaćeni ranijom odlukom, ne prelazi se na novi referentni datum. Za njih će se i dalje kao dodatna cijena isticati ona koja je vrijedila 2. svibnja 2025. godine. Neće se, dakle, uz te proizvode istodobno pojavljivati dvije različite dodatne cijene.

U praksi bi kupac tako trebao puno jednostavnije moći usporediti aktualnu cijenu s referentnom i odmah vidjeti smjer promjene.

Ne odnosi se samo na supermarkete

Najveća novost upravo je širina primjene novih pravila. Kada se govori o praćenju cijena, prva asocijacija mnogima su police supermarketa, no odluka od 1. listopada ide znatno dalje. Propis izričito obuhvaća i pružatelje usluga, što znači da se pravila ne zaustavljaju na hrani, piću, odjeći, obući, tehnici i ostalim proizvodima, nego ulaze i u uslužni sektor.

Ministarstvo gospodarstva upravo je zbog širine novih obveza pripremilo dodatna pojašnjenja te ih dostavilo Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskoj udruzi poslodavaca kako bi njihovi članovi na vrijeme dobili informacije o primjeni novih pravila.

Za potrošače bi to trebalo značiti jednostavniji odgovor na pitanje koje se posljednjih godina često postavlja: koliko je nešto zapravo poskupjelo? Ako je, primjerice, određena usluga 10. rujna koštala 20 eura, a sada košta 23 eura, potrošač bi uz aktualnu cijenu trebao moći vidjeti i referentnu cijenu od 20 eura.

Promjene će biti vidljive i na splitskom Pazaru, gdje posluje velik broj registriranih trgovaca na malo. Oni će, kada su obuhvaćeni novim pravilima, uz aktualnu cijenu proizvoda morati jasno istaknuti i propisanu referentnu cijenu. To znači da bi kupci na štandovima, primjerice uz cijenu voća, povrća ili drugih proizvoda, trebali imati jasniji uvid u to kako se cijena mijenjala.

Za prodavače će to donijeti dodatnu obvezu praćenja i pravilnog isticanja cijena, dok bi kupcima trebalo olakšati usporedbu i učiniti eventualna poskupljenja vidljivijima. Pritom treba razlikovati registrirane trgovce od pojedinih OPG-ova i drugih oblika prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kod kojih primjena pravila ovisi o pravnom statusu pod kojim obavljaju prodaju.

Nova pravila vidjet ćemo i u oglasima

Sidrena cijena neće biti rezervirana samo za cjenike unutar trgovine ili poslovnog prostora.

Odluka propisuje da trgovac ili pružatelj usluge dodatnu cijenu mora isticati i kada proizvod ili uslugu s cijenom oglašava na letcima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja u prodajnom ili uslužnom objektu, na otvorenom te na mrežnim stranicama, što je posebno važno zbog sve većeg udjela digitalnog oglašavanja i kupovine preko interneta. Građanin tako ne bi trebao morati fizički doći u trgovinu kako bi tek ondje otkrio referentnu cijenu. Kada se cijena proizvoda ili usluge prikazuje u oglašavanju na mrežnim stranicama, uz nju se prema odluci mora prikazati i dodatna cijena.

"Dobro je da ćemo odmah moći usporediti cijene. U posljednje vrijeme toliko se mijenjaju da više ni ne znam koliko je što koštalo prije nekoliko tjedana", kaže nam Splićanin kada smo ga pitali što misli o novom sistemu.

Ipak, ne slažu se svi da će im ovo pomoći.

"Na kraju mi je ipak najvažnije koliko nešto košta danas. Može pisati i pet starih cijena, ali ako je sadašnja previsoka, neću kupiti", kaže nam Antonia, 28.

Cjenici će biti dostupni i u digitalnom obliku

Druga Vladina odluka uvodi još jednu važnu obvezu: objavu cjenika proizvoda i usluga na mrežnim stranicama trgovaca odnosno pružatelja usluga koji imaju uspostavljene mrežne stranice. Ti cjenici moraju biti objavljeni u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu, odnosno kao XML ili CSV datoteke. Za proizvode će takvi cjenici sadržavati niz podataka, među kojima su naziv i šifra proizvoda, marka, jedinica mjere gdje je primjenjiva, maloprodajna i sidrena cijena, barkod te informacija o dostupnosti proizvoda. Kod usluga će javno objavljeni cjenici sadržavati naziv usluge, maloprodajnu cijenu, informaciju o eventualnom posebnom obliku prodaje te sidrenu cijenu.

Trgovci će svoje digitalne cjenike morati ažurirati jednom dnevno, najkasnije do 8 sati ujutro za tekući radni dan.

Kod pružatelja usluga pravilo je nešto drugačije: oni će cjenik morati ažurirati prilikom svake promjene cijena, također najkasnije do 8 sati ujutro onoga dana kada objavljuju izmjenu cjenika. Objavljeni cjenici moraju ostati dostupni 30 dana.

Podaci će se moći automatski uspoređivati

Nova pravila otvaraju prostor i za lakšu izradu digitalnih servisa za usporedbu cijena.

Odluka propisuje da trgovci i pružatelji usluga moraju omogućiti korištenje softverskih alata i automatiziranih programa za prikupljanje podataka o cijenama putem tehničkih rješenja koja omogućavaju njihovo dohvaćanje u realnom vremenu.

Drugim riječima, nije cilj samo da građanin može ručno pregledavati pojedinačne cjenike. Standardizirani podaci mogu omogućiti računalnu obradu i jednostavniju usporedbu cijena među različitim ponudama.

Što sve to znači za građane?

Za prosječnog kupca najvidljivija promjena trebala bi biti vrlo jednostavna: uz cijenu koju plaća vidjet će i cijenu iz referentnog razdoblja.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objasnio je da se time potrošačima želi omogućiti jasniji pregled kretanja cijena i lakša usporedba sadašnje cijene s referentnom. Ministarstvo očekuje da će građani na taj način moći lakše uočavati promjene i donositi informiranije odluke o tome gdje će trošiti svoj novac.

"Riječ je o dodatnoj informaciji za potrošača. Uz aktualnu cijenu bit će navedena i cijena koja je vrijedila na referentni datum, kako bi građani mogli jasno vidjeti kako se cijena određenog proizvoda ili usluge mijenjala", rekao je ministar za HRT.

Kako bi se trgovci, obrtnici i ostali pružatelji usluga mogli pravodobno pripremiti, Ministarstvo je detaljne upute o primjeni novih pravila poslalo cehovskim i strukovnim udruženjima, koja će ih dalje proslijediti svojim članovima. Važno je, međutim, da nova pravila ne obvezuju obrtnike i druge pružatelje usluga koji nemaju vlastitu web-stranicu da je zbog ove mjere otvaraju. Način isticanja referentne cijene ovisit će o tome na koji način već objavljuju svoje cjenike.

"Oni koji imaju papirnate cjenike na njima će, uz aktualnu cijenu, navesti i referentnu cijenu. Oni koji već imaju internetske stranice dodat će podatak o sidrenoj cijeni. Društvene mreže pritom se ne smatraju internetskom stranicom pružatelja usluge ili trgovca", pojasnio je Šušnjar.

U Ministarstvu smatraju da bi ovakav sustav trebao povećati transparentnost tržišta i omogućiti potrošačima bolji pregled promjena cijena. Očekuju i da će nova pravila olakšati praćenje cijena te pridonijeti borbi protiv sive ekonomije.

"Potrošači trebaju imati jasnu informaciju o tome kako se cijena mijenjala. Transparentnije tržište znači bolju zaštitu građana, ali i jasnija pravila za sve koji posluju", poručio je ministar.

Od trgovine do uslužnog sektora

Dosadašnji sustav bio je znatno uži. Odluka iz 2025. obuhvaćala je kategorije poput hrane, pića, kozmetike, sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština i proizvoda za kućanstvo, dok se od 1. listopada 2026. sustav proširuje na sve proizvode i usluge. To znači da će se s novim pravilima susretati puno širi krug građana i poduzetnika: ne samo tijekom odlaska po namirnice, nego i pri korištenju različitih usluga ili pregledavanju ponuda na internetu.

Za potrošače je najvažnije zapamtiti dva datuma: 10. rujna 2026. referentni je datum za novobuhvaćene proizvode i usluge, dok za ranije obuhvaćene kategorije robe široke potrošnje ostaje 2. svibnja 2025.

Od 1. listopada te bi brojke trebale postati puno vidljivije: na prodajnim i uslužnim mjestima, u oglasima i na internetu.