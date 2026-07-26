Stiže velika promjena koja bi hrvatske vozače mogla koštati 64 eura

Vozače koji pri kupnji novih guma traže što povoljnije rješenje uskoro bi mogao dočekati neugodan udar na kućni budžet. Europska unija uvela je antidampinške pristojbe na automobilske gume proizvedene u Kini, a nove stope dosežu čak 45,3 posto. Najveći rast cijena mogao bi se osjetiti upravo u najjeftinijem segmentu, koji je posljednjih godina postao iznimno popularan i među hrvatskim kupcima.

Europska komisija 7. srpnja objavila je konačnu uredbu koja se odnosi na nove gume za osobne automobile i laka gospodarska vozila uvezene iz Kine. Ovisno o proizvođaču, antidampinške pristojbe kreću se od 4,3 do 45,3 posto, piše Carscoops, pozivajući se na podatke Europske komisije, piše tportal.

Najvišu stopu od 45,3 posto plaćat će kineski proizvođači koji nisu dobili individualnu carinsku stopu, dok je za tvrtke koje su surađivale u europskoj istrazi određena pristojba od 24,4 posto. Za kineske pogone korejskog Hankooka propisana je znatno niža stopa od 4,3 posto.

Komplet bi mogao poskupjeti do 64 eura

To ne znači da će maloprodajna cijena svake kineske gume automatski porasti za 45,3 posto. Pristojba se obračunava na vrijednost gume pri uvozu, a ne na iznos koji kupac vidi u trgovini.

Prosječna uvozna vrijednost kineske gume 2024. godine iznosila je 30,30 eura. Pristojba od 45,3 posto tom iznosu dodaje približno 13,70 eura, dok stopa od 24,4 posto znači povećanje od oko 7,40 eura.

Nakon obračuna PDV-a dodatni trošak procjenjuje se na između devet i 16 eura po gumi, i to prije nego što se uračunaju trgovačke marže. Za komplet od četiri gume poskupljenje bi stoga moglo iznositi između 36 i 64 eura.

Konačan iznos ipak će ovisiti o tome hoće li proizvođači, uvoznici i trgovci puni trošak prebaciti na kupce ili će dio poskupljenja pokriti smanjenjem svojih marži.

Kineske gume osvojile velik dio europskog tržišta

Odluka Bruxellesa dolazi nakon snažnog rasta kineskog udjela na europskom tržištu. Prema podacima Europske komisije, u Europsku uniju 2024. uvezeno je gotovo 93 milijuna kineskih guma, vrijednih više od 2,5 milijardi eura.

Kineski proizvođači tako su držali oko 28 posto europskog tržišta, dok je samo tri godine ranije njihov udio iznosio približno 18 posto. Ukupno je u Europskoj uniji 2024. prodano oko 330 milijuna guma za osobne automobile i laka gospodarska vozila, na tržištu vrijednom više od 18 milijardi eura.

Istraga je pokrenuta nakon prijave udruženja europskih proizvođača, koje je tvrdilo da kineske tvrtke gume u Europskoj uniji prodaju po umjetno niskim cijenama. Prema tim navodima, kineske su cijene bile između 30 i 65 posto niže od usporedivih europskih proizvoda, zbog čega su domaći proizvođači gubili prodaju, proizvodnju i tržišni udio.

Kineski proizvođači i europski uvoznici odbacili su optužbe te upozorili da će nove pristojbe povećati cijene i smanjiti ponudu povoljnih guma. Europska komisija zaključila je, međutim, da je zaštita industrije koja zapošljava više od 80.000 ljudi u 14 država članica opravdana.

Za hrvatske vozače najvažnije je da bi se posljedice odluke mogle najviše osjetiti upravo pri kupnji pristupačnijih guma. One možda neće nestati iz trgovina, ali bi prednost zbog koje su privukle velik broj kupaca - osjetno niža cijena - mogla postati znatno manja.