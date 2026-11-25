Na današnjoj sjednici Vlade predstavljene su izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima se predviđa povećanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, ali i promjena načina određivanja njezina iznosa.

Od 1. siječnja 2027. godine potpora bi trebala porasti sa sadašnjih 618,02 eura na 803,40 eura, što je povećanje od 185,38 eura, odnosno 30 posto.

Prema ranijim najavama ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića, povećanjem bi bilo obuhvaćeno više od 34.000 korisnika, a za provedbu mjere na godišnjoj razini osigurano je gotovo 28 milijuna eura.

Mijenja se način određivanja iznosa potpore

Prema predloženim zakonskim izmjenama, Vlada bi ubuduće posebnom odlukom određivala visinu jednokratne novčane potpore za svaku sljedeću godinu, bez potrebe za novim izmjenama zakona.

Takav model omogućio bi bržu prilagodbu iznosa rastu životnih troškova, gospodarskim okolnostima i potrebama obitelji.

Pritom bi roditeljima bila zajamčena zakonska zaštita prema kojoj potpora ne bi mogla biti manja od 140 posto proračunske osnovice, kao ni od iznosa potpore iz prethodne godine.

Važan će biti datum rođenja djeteta

Predviđena je još jedna promjena važna za roditelje i posvojitelje. Za određivanje visine potpore ubuduće bi bio mjerodavan datum rođenja djeteta, odnosno datum pravomoćnosti rješenja o posvojenju, umjesto datuma podnošenja zahtjeva.

Cilj zakonskih izmjena jest pružiti dodatnu financijsku sigurnost obiteljima u prvim mjesecima djetetova života, kada se roditelji suočavaju s povećanim troškovima nabave opreme i drugih potrepština za novorođenče.