STIŽE PROMJENA U TRGOVINAMA Evo što će ubuduće morati pisati uz meso

Poljoprivrednici bi uskoro mogli dobiti novu financijsku pomoć, a kupce u trgovinama očekuju jasnije informacije o podrijetlu mesa. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je dva nova pravilnika koja će uskoro biti upućena u javno savjetovanje.

Prvi se odnosi na provedbu Programa potpore za jesensku sjetvu u 2026. godini, dok drugi donosi izmjene pravila o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani.

Program potpore za jesensku sjetvu vrijedan je 10 milijuna eura, a namijenjen je proizvođačima ratarskih kultura. Predviđena je potpora do 70 eura po hektaru, za površine od najmanje jednog do najviše 50 hektara po korisniku.

Pravo na sredstva mogli bi ostvariti proizvođači ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea, raži, pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Uvjet je da budu upisani u Upisnik poljoprivrednika te da su za 2026. godinu podnijeli Jedinstveni zahtjev za prihvatljive poljoprivredne površine.

Iz Ministarstva ističu kako je cilj mjere ublažiti posljedice rasta troškova proizvodnje i nestabilnosti na tržištu te očuvati domaću ratarsku proizvodnju. Nakon objave javnog poziva zahtjevi će se podnositi putem sustava AGRONET.

– Gorivo, gnojivo, sjeme i ostali inputi i dalje predstavljaju veliko opterećenje za proizvođače. Želimo im pomoći da nastave proizvodnju unatoč izazovima s kojima se suočavaju – poručio je ministar David Vlajčić.

Jasnije označavanje podrijetla mesa

Drugi pravilnik odnosi se na informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani. Predloženim izmjenama predviđa se da podatak o podrijetlu goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg i mesa peradi bude istaknut neposredno uz proizvod na koji se odnosi.

Također, oznaka podrijetla morat će biti prikazana slovima koja su najmanje iste veličine kao oznaka cijene, kako bi informacije bile uočljivije kupcima.

U Ministarstvu smatraju da će takvo rješenje potrošačima olakšati donošenje odluke pri kupnji i omogućiti veću transparentnost.

Nepretpakirana hrana obuhvaća proizvode koji se prodaju bez prethodnog pakiranja ili se pakiraju tek na prodajnom mjestu.