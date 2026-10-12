Stiže prilika za veliki odmor! Uz samo četiri dana godišnjeg možete dobiti čak 10 slobodnih dana, evo kako ih spojiti

Još je samo nešto više od dva mjeseca ostalo do kraja 2026. godine, a mnogima se čini da od kraja ljeta nije bilo radnog predaha, piše Dnevnik.hr.

Listopad prolazi bez ijednog neradnog dana u tjednu i s čak puna 22 radna dana, dok prvi neradni dan u studenom, blagdan Svih svetih 1. studenog., dan kada obilazimo posljednja počivališta naših najmilijih, pada u nedjelju.

Prvi sljedeći dan u tjednu označen kao neradni je 18. studenog, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji pada u srijedu.

Ako u tom tjednu uzmete samo četiri dana godišnjeg, moguće je dobiti čak devet slobodnih dana. Za kraće spajanje, uzmete li samo dva dana prije srijede ili dva dana nakon srijede, možete dobiti pet slobodnih dana.

Iduća prilika za nešto više slobodnih dana bit će u prosincu, tradicionalno za Božić i Novu godinu, no dani blagdana ne padaju baš najspretnije, piše Dnevnik.hr.

Kako spojiti za Božić i Novu godinu

Božić 25. 12. je u petak, a dan nakon njega, blagdan sv. Stjepana 26. 12. u subotu, tako da nema previše mogućnosti za kalkulacije. Radni je tjedan tek nešto kraći, točnije do četvrtka, pa ako na Badnjak imate sreće da radite skraćeno radno vrijeme, mogao bi to biti i lijepi produženi vikend.

Ista je situacija i s Novom godinom, odnosno 1. siječnja koji pada u petak. I tada ćemo isto malo duži vikend, a ako vas poslodavac u četvrtak na Staru godinu 31. 12. pusti malo ranije s posla, slavlje već može početi.

Spojite li pak cijeli tjedan od Božića do Nove Godine, za četiri dana potrošenog godišnjeg možete dobiti čak 10 slobodnih dana.