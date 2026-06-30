Stiže preokret vremena: DHMZ najavio kraj najgore vrućine, ali i opasne pljuskove, tuču i bujične poplave

Toplinski val koji je obilježio drugu polovinu lipnja, osobito na Jadranu, još će danas i sutra donositi vrlo visoke temperature, no sredinom tjedna slijedi promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod najavljuje popuštanje vrućine, ali i izražene lokalne nestabilnosti. Prema prognozi DHMZ-a, vruće i vrlo vruće bit će još danas i sutra, nakon čega će na Jadranu biti manje vruće, dok će u unutrašnjosti zemlje osjetno osvježiti. Dnevna temperatura ondje bi mogla biti i za desetak stupnjeva niža.

Danas do 39 stupnjeva, ali ne posvuda stabilno

U većini krajeva danas će prevladavati sunčano vrijeme, no neće posvuda biti stabilno. Od sredine dana očekuje se jači razvoj oblaka, a pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su u unutrašnjosti Dalmacije i Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje. DHMZ upozorava da pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji te praćeni prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Bit će vruće i vrlo vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i srijeda će donijeti vruće i vrlo vruće vrijeme. Zbog toga će na Jadranu i dalje biti vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, odnosno na snazi će biti crveno upozorenje. U ostalim dijelovima zemlje opasnost će biti umjerena ili velika, uz žuta i narančasta upozorenja.

Stiže hladna fronta: Mogući tuča, olujni udari i bujične poplave

Promjena vremena očekuje se približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada. Od sredine dana u srijedu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, praćeni prolazno jakim vjetrom. DHMZ upozorava da će pljuskovi biti sporo pokretni, zbog čega su moguće urbane i bujične poplave. Zbog velike količine energije u atmosferi nakon višednevnog zagrijavanja zraka, vrlo je velika vjerojatnost pojave tuče. Nestabilnosti će najprije zahvatiti unutrašnjost zemlje, a navečer i u noći na četvrtak proširit će se i na Jadran, ponajprije na njegov sjeverni dio.

S premještanjem fronte preko naših krajeva u večernjim satima, počet će pritjecati osjetno hladniji zrak. U sjevernim kopnenim predjelima zapuhat će prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se bura, koja će u četvrtak zapuhati i u Dalmaciji.

Kakvo nas vrijeme čeka do vikenda?

U četvrtak će još biti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove, osobito u Dalmaciji gdje lokalno mogu biti izraženiji. U petak će na Jadranu prevladavati sunčano, dok su pljuskovi mogući sredinom dana u unutrašnjosti zemlje. U subotu se očekuje stabilnije vrijeme, u većini krajeva sunčano.

Vjetar će biti slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati bura, mjestimice jaka i s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, u gorskim predjelima ponegdje i malo niža. Duž obale, na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre očekuje se od 27 do 32 stupnja. U padu će biti i najniža temperatura, osobito na kopnu.

DHMZ preporučuje redovito praćenje prognoza i upozorenja na stranici meteo.hr jer se razine upozorenja mogu mijenjati. Važno ih je provjeravati više puta dnevno, ovisno o razvoju vremenske situacije.