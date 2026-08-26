Stiže povećanje mirovina: Evo koliko će rasti i kada umirovljenicima sjeda novac

Hrvatskim umirovljenicima stiže novo povećanje mirovina. Mirovine će od 1. srpnja 2026. biti veće za 5,4 posto, odlučeno je na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), održanoj 26. kolovoza.

Upravnom vijeću utvrđena je nova aktualna vrijednost mirovine (AVM), koja sada iznosi 15,64 eura. Dosadašnja vrijednost iznosila je 14,84 eura.

Iako se povećanje primjenjuje od 1. srpnja, umirovljenici će njegov učinak na svojim računima vidjeti u rujnu. Tada će im, uz povećanu mirovinu za kolovoz, biti isplaćena i razlika za srpanj.

Kako se izračunava povećanje mirovina?

Usklađivanje mirovina provodi se dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja, a pri određivanju nove vrijednosti u obzir se uzimaju kretanje potrošačkih cijena i promjena prosječne bruto plaće u Hrvatskoj.

Kod srpanjskog usklađivanja veći utjecaj imalo je povećanje prosječnih plaća. Primijenjena je formula prema kojoj promjena plaća u izračunu sudjeluje s 85 posto, dok promjena cijena sudjeluje s 15 posto.

Na temelju tih pokazatelja utvrđena je stopa usklađivanja od 5,40 posto.

Povećava se i najniža mirovina

Na sjednici Upravnog vijeća donesena je i odluka o novom iznosu najniže mirovine. Od 1. srpnja 2026. najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža iznosi 16,58 eura.

Promijenjena je i osnovica prema kojoj se određuje naknada zbog tjelesnog oštećenja nastalog kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Nova osnovica od 1. srpnja iznosi 358,48 eura.