Stiže obvezna zimska oprema, a vozače čeka neugodno iznenađenje: Evo novih cijena zamjene guma u Splitu

Bliži se 15. studenoga, datum od kojeg na zimskim dionicama hrvatskih cesta ponovno vrijedi obveza korištenja zimske opreme. Mnogi vozači već dogovaraju termine kod vulkanizera, no ove će ih godine dočekati nešto više cijene nego prošle jeseni. Razlike među gradovima i servisima nisu zanemarive, a zamjena četiriju guma u pojedinim slučajevima može stajati i više od 70 eura.

Prema istraživanju koje je proveo N1, cijene zamjene guma porasle su u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Novinari su provjerili cjenike i ponude više desetaka vulkanizerskih radionica i autoservisa, a uspoređivali su troškove demontaže, montaže i balansiranja četiriju guma.

Koliko ćete platiti zamjenu guma u Splitu?

U Splitu je zamjena četiriju guma od 15 cola trenutačno između 40 i 45 eura, dok se za one od 17 cola cijena kreće od 50 do 60 eura.

Riječ je o blagom poskupljenju u odnosu na prošlu godinu, kada su se cijene zamjene guma u splitskim servisima obuhvaćenima usporedbom kretale od 35 do 60 eura, ovisno o dimenzijama i vrsti naplataka. Na konačan račun utječu veličina gume, vrsta naplatka i cjenik pojedinog vulkanizera. U pravilu je zamjena guma na aluminijskim naplatcima skuplja nego na čeličnima.

U Zagrebu cijena ide do 73 eura

Zagrebački vozači za zamjenu četiriju guma od 15 cola uglavnom izdvajaju između 44 i 52 eura, dok za gume od 17 cola plaćaju od 60 do 73 eura. U Osijeku cijene iznose između 40 i 56 eura za manje gume te između 50 i 73 eura za one od 17 cola.

Poskupljenja nisu zaobišla ni Rijeku. Ondje se zamjena guma od 15 cola naplaćuje od 44 do 56 eura, a većih, od 17 cola, između 52 i 73 eura. Usporedbe radi, prošle godine prosječna cijena zamjene četiriju guma u promatranim servisima iznosila je oko 50 eura, a sada je nešto viša.

Kazna za vožnju bez propisane zimske opreme iznosi 132,72 eura

Vozači bi trebali voditi računa i o rokovima. Od 15. studenoga do 15. travnja zimska oprema obvezna je na propisanim zimskim dionicama javnih cesta, neovisno o vremenskim uvjetima. Za osobna vozila do 3,5 tone zimskom opremom smatraju se zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanje četiri milimetra dubine profila, uz odgovarajuće lance za snijeg spremne za postavljanje na pogonske kotače.

Za vožnju bez propisane zimske opreme predviđena je novčana kazna od 132,72 eura. Osim zakonske obveze, važna je i sigurnost. Na niskim temperaturama ljetne gume gube dio svojih svojstava, zbog čega se može povećati zaustavni put i opasnost od proklizavanja.

Kako se približava sredina studenoga, očekuju se i veće gužve kod vulkanizera. Stoga se vozačima preporučuje da termin zamjene dogovore na vrijeme, umjesto da čekaju posljednje dane prije početka obveznog razdoblja.