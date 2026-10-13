Stiže novo povećanje naknade za novorođenčad: Kukavica najavio 800 eura po djetetu, cilj je još veći iznos

Jednokratna državna naknada za novorođeno dijete uskoro bi trebala porasti na 800 eura, najavio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica tijekom današnje rasprave u Hrvatskom saboru.

Prema njegovim riječima, riječ je o povećanju koje je dogovoreno između Domovinskog pokreta i koalicijskih partnera, a cilj je do kraja aktualnog mandata naknadu dodatno podignuti na 1000 eura.

„Za svako dijete 500 eura više nego na početku mandata”

Kukavica je podsjetio da je jednokratna naknada za novorođenčad u trenutku ulaska Domovinskog pokreta u Vladu iznosila oko 300 eura, dok je danas približno dvostruko veća.

„Bila je oko 300 kad smo ušli u Vladu, danas je oko 600, a uskoro će biti podignuta na 800 eura. Dogovorom DP-a i naših koalicijskih partnera, koji nas u ovome svesrdno podržavaju, bit će podignuta drugi put u tri godine. Za svako novorođeno dijete 500 eura više nego na početku mandata”, izjavio je Kukavica.

Time bi, prema njegovoj najavi, roditelji za svako novorođeno dijete dobivali 200 eura više nego sada.

DP želi naknadu od 1000 eura

Saborski zastupnik naglasio je da najavljenih 800 eura nije konačan cilj njegove stranke.

Domovinski pokret, kako je rekao, namjerava nastaviti raditi na povećanju financijske potpore roditeljima, a cilj je da jednokratna naknada do završetka aktualnog mandata dosegne 1000 eura.

Kukavica smatra da su takve mjere konkretan oblik pomoći obiteljima koje očekuju prinovu.

Odgovorio i na kritike o ideologiji

Tijekom saborske rasprave Kukavica se osvrnuo i na kritike prema kojima je Domovinski pokret prvenstveno usmjeren na ideološke teme.

Takve je tvrdnje odbacio, ističući da povećanje naknade za novorođenčad pokazuje kako se njegova stranka bavi i pitanjima koja izravno utječu na kućne proračune.

„Koja je ideologija da svaka obitelj koja očekuje dijete dobije 800 eura po djetetu?”, upitao je Kukavica.

Iako je povećanje najavljeno u Saboru, zasad nisu navedeni točan datum početka isplate novog iznosa ni pojedinosti o njegovoj provedbi.