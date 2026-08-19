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Stiže novi val poskupljenja hrane: Evo koje će namirnice prve osjetiti udar

Novi udar na novčanike

Svjetske cijene hrane ove bi godine mogle značajno porasti. Kako piše Euronews, najveći rast očekuje se kod pšenice, što bi moglo dovesti i do poskupljenja kruha i tjestenine. Britanska ekonomska analitička kuća Oxford Economics procjenjuje da će globalne cijene hrane u 2026. porasti za 11,8 posto, a u 2027. za još 4,8 posto.

Najviše bi trebale poskupjeti žitarice, voće, povrće i mliječni proizvodi. Ekstremne vrućine i suše uništavaju usjeve diljem Europe. Poljoprivrednici se suočavaju i s visokim cijenama energenata i gnojiva, na koje utječu ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Nakon toplinskog vala u Europi, briselsko udruženje trgovaca žitaricama i uljaricama Coceral u srpnju je smanjilo prognozu uroda žitarica u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu s 295,5 na 286,6 milijuna tona. Prošle godine urod je iznosio 310 milijuna tona.

Ratovi podižu cijene goriva i gnojiva

Troškovi poljoprivrednika rastu i zbog poremećaja u opskrbi naftom i drugim sirovinama, izazvanih blokadom Hormuškog tjesnaca zbog rata u Iranu. Cijene dizela na svjetskoj razini u srpnju su bile 36 posto više nego godinu ranije, dijelom zbog blokade Hormuza. Oxford Economics očekuje da će cijene gnojiva ove godine porasti za 22 posto.

Tomas Dvorak, viši ekonomist u Oxford Economicsu, tvrdi da najveći utjecaj na globalne cijene hrane ima "rat između SAD-a i Irana i njegov utjecaj na resurse potrebne za proizvodnju, prvenstveno na dizel, prirodni plin i gnojivo".

Rat u Ukrajini također snažno utječe na tržište hrane. "Rusija i Ukrajina zajedno sudjeluju s nešto manje od 30 posto u svjetskom izvozu pšenice i s više od 10 posto u izvozu kukuruza", ističe Dvorak. Napadi na ruske i ukrajinske luke, terminale i brodove te otežan izvoz preko Crnog i Azovskog mora mogli bi ugroziti 86 milijuna tona godišnjeg izvoznog kapaciteta žitarica. To je gotovo 17 posto ukupnog svjetskog izvoza žitarica.

Pšenica pod najvećim pritiskom

"Najteže će biti pogođeni usjevi - žitarice, voće i povrće - te mliječni proizvodi", poručio je Dvorak te dodao da su te kategorije najizloženije sušama i vrućinama. "To će se odraziti i na cijene prerađevina poput kruha, sira, vina ili ulja", dodao je Dvorak. S druge strane, meso bi trebalo biti manje pogođeno.

Cijena pšenice pod najvećim je pritiskom jer njezina proizvodnja zahtijeva velike količine gnojiva. Oxford Economics očekuje da će u trećem tromjesečju 2026. biti 36 posto viša nego godinu ranije i dosegnuti oko 4,40 eura za približno 20 kilograma. Pšenica je ključni sastojak brojnih proizvoda, među kojima su tjestenina, keksi i pahuljice za doručak.

Poskupljenja bi se najprije mogla vidjeti kod svježe hrane

"Kod svježe hrane, prvenstveno voća i povrća, utjecaj će biti brz i vjerojatno vidljiv u trgovinama za dva do tri mjeseca. Kod prerađene hrane taj proces traje dulje zbog vremena potrebnog za žetvu i obradu. Tu očekujemo vrhunac poskupljenja za šest do devet mjeseci", pojasnio je Dvorak.

To znači da bi cijene svježih namirnica mogle početi snažnije rasti u listopadu i studenom ove godine, dok se najveći rast cijena prerađene hrane očekuje između veljače i svibnja iduće godine.

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