Stiže novi udar na džepove dizelaša? Poznate neslužbene cijene goriva od utorka

Od idućeg utorka na benzinskim postajama trebale bi vrijediti nove cijene goriva. Prema neslužbenim projekcijama RTL-a Danas, ako vlada ne intervenira, cijena benzina će pasti, dok će cijena dizelskih goriva rasti.
Prema tim izračunima, nove cijene će biti:
Eurosuper 95: 1,71 eura po litri (-0,03)
Eurodizel: 1,88 eura po litri (+0,05)
Plavi dizel: 1,43 eura po litri (+0,05)
Navedeni iznosi predstavljaju izračun bez vladine intervencije. Konačne cijene koje će vrijediti od utorka ovisit će o tome hoće li Vlada donijeti novu uredbu i ograničiti iznose.
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