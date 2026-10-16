Stiže novi udar na džepove dizelaša? Poznate neslužbene cijene goriva od utorka

Od idućeg utorka na benzinskim postajama trebale bi vrijediti nove cijene goriva. Prema neslužbenim projekcijama RTL-a Danas, ako vlada ne intervenira, cijena benzina će pasti, dok će cijena dizelskih goriva rasti.

Prema tim izračunima, nove cijene će biti:

Eurosuper 95: 1,71 eura po litri (-0,03)

Eurodizel: 1,88 eura po litri (+0,05)

Plavi dizel: 1,43 eura po litri (+0,05)

Navedeni iznosi predstavljaju izračun bez vladine intervencije. Konačne cijene koje će vrijediti od utorka ovisit će o tome hoće li Vlada donijeti novu uredbu i ograničiti iznose.