Stiže novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva

Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature, koje se od subote 1. 8. očekuju uglavnom između 35 i 40 °C, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 °C.

Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.

Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi ažuriraju upozorenja, stoga preporučuju redovito praćenje najnovijih informacija na mrežnoj stranici DHMZ-a, na poveznici.