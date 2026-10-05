Stiže novac umirovljenicima: HZMO objavio kada počinje isplata rujanskih mirovina

Stiže važna informacija za umirovljenike. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je kada počinje isplata mirovina za rujan 2026. godine.

Isplata će početi u četvrtak, 8. listopada, a odnosi se na korisnike mirovina koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama.

Umirovljenici će tako ovoga tjedna moći računati na uplatu rujanske mirovine na svoje bankovne račune.

Za sve kojima su potrebne dodatne informacije HZMO je osigurao infotelefone koji su dostupni radnim danom od 8 do 16 sati. Građani se mogu javiti na brojeve 01/45 95 011 i 01/45 95 022.

Dodatne informacije o mirovinama dostupne su i putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.