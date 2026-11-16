STIŽE NOVAC NA RAČUNE! HZMO objavio datum isplate: Više od 125 tisuća građana uskoro će dobiti novac, evo tko ima pravo

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je važnu obavijest za roditelje i korisnike doplatka za djecu. Isplata doplatka za listopad počinje u četvrtak, 19. studenoga 2026. godine.

Prema podacima HZMO-a, doplatak za djecu primit će ukupno 125.310 korisnika, a isplata se odnosi na čak 255.837 djece.

Evo gdje možete dobiti dodatne informacije

Korisnici koji imaju pitanja o isplati doplatka za djecu dodatne informacije mogu dobiti putem infotelefona Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Brojevi telefona su 01/45 95 011 i 01/45 95 022, a dostupni su radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu dostupne su i na službenim mrežnim stranicama HZMO-a.