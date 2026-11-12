Stiže nagli preokret vremena: Prijete snijeg, poledica i jaka bura! HAC upozorava vozače, neka odmorišta već su zatvorena

Prema najavi DHMZ-a, u narednim danima očekuje se zahlađenje uz kišu, vjetar, maglu i moguć snijeg. Hrvatske autoceste spremno dočekuju zimsko razdoblje s operativnim timovima, mehanizacijom i dovoljnim količinama materijala za održavanje sigurnosti i prohodnosti autocesta.

Pripreme za zimsku službu ne počinju s prvim pahuljama. Nabava soli, servisiranje vozila i priprema opreme odvijaju se mjesecima unaprijed. Na dionicama kroz Liku i Gorski kotar zimska je služba aktivna od 15. listopada, dok su na svim ostalim autocestama djelatnici spremni za intervencije već od 1. studenoga te tijekom zimskog razdoblja rade 24 sata dnevno.

U skladištima Hrvatskih autocesta trenutno se nalazi više od 21.700 tona soli, a prema potrebi na raspolaganju je i dodatnih 40.000 tona. Tijekom prosječne zimske sezone za održavanje autocesta utroši se oko 35.000 tona posipala, dok su u godinama s ekstremnim zimskim uvjetima potrošene i znatno veće količine.

Što zapravo znači prohodna autocesta?

Prve snježne padaline često otvaraju isto pitanje: je li zimska služba bila spremna?

Važno je razumjeti da nijedna zimska služba ne može ukloniti snijeg prije nego što počne padati, niti tijekom intenzivnih oborina održavati kolnik potpuno bez snijega. Cilj zimskog održavanja nije osigurati „crni kolnik” u svakom trenutku, nego osigurati sigurnu i prohodnu prometnicu.

Jednako tako, nije moguće da se ralica nalazi ispred svakog vozila na autocesti. Takav način rada u praksi ne bi omogućio normalno odvijanje prometa. Zimska služba radi kontinuirano, prema prioritetima i stanju na terenu, kako bi se posljedice zimskih uvjeta svele na minimum.

Zimska služba u brojkama

2.322 kilometra kolnika autocesta (oba smjera)

28,8 milijuna m² asfaltnih površina

105 čvorišta

107 odmorišta

8.046 parkirnih mjesta, od čega 6.109 za osobna i 1.937 za teretna vozila

Zatvorena odmorišta

Tijekom zimskog razdoblja, od 3. studenoga do 16. travnja, privremeno su zatvorena odmorišta Jezerane, Pristeg, Sitno, Radošić i Dusina na A1, Strossmayerovac i Andrijevci na A5 te Pojezerje na A10. Ova mjera omogućuje učinkovitije i sigurnije zimsko održavanje mreže autocesta.

Najvažniji saveznik sigurnosti nije ralica nego vozač

Hrvatska je klimatski iznimno raznolika zemlja. Dok na obali mogu prevladavati gotovo proljetni uvjeti, na brdskim dionicama istodobno mogu vladati snijeg, poledica i jaka bura.

Zato korisnici koji putuju iz klimatski povoljnijih krajeva trebaju računati na mogućnost naglih promjena vremenskih uvjeta te svoje vozilo pripremiti za zimu. Zimske gume pri nižim temperaturama osiguravaju bolje prianjanje i kraći zaustavni put, no ni najmoderniji sustavi pomoći vozaču ne mogu nadjačati zakone fizike.

Sigurnost na cesti i dalje najviše ovisi o prilagođenoj brzini, dovoljnom razmaku između vozila i odgovornom ponašanju svih sudionika u prometu.

Podsjetnik vozačima

Od 15. studenoga do 15. travnja na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj obvezna je uporaba zimske opreme. Pod zimskom opremom smatraju se zimske gume (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz lance za snijeg ili uređaje namijenjene povećanju prianjanja kotača za podlogu, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Nadalje, u slučaju zimskih uvjeta na cesti, kada je kolnik prekriven snijegom ili poledicom, zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu te teretnim automobilima s priključnim vozilom. Zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu, vozačima preporučujemo da na vrijeme pripreme vozilo za zimske uvjete. Posebno apeliramo na vozače teretnih vozila da tijekom zimskih uvjeta poštuju zabrane prometa i ograničenja koja se uvode radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Vozilo bez odgovarajuće zimske opreme može uzrokovati zastoje u prometu i otežati rad zimske službe.