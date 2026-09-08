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Stiže nagla promjena vremena: Pljuskovi, tuča, olujni vjetar i pijavice, izdana upozorenja

Uživajte još danas, od srijede veliki preokret
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Prema trenutačnim prognozama, od srijede, 9. rujna, očekuje se nestabilnije vrijeme uz pljuskove i grmljavinska nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Lokalno su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, a na moru i pijavice.

Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju za srijedu i četvrtak zbog vrlo velike vjerojatnosti za razvoj grmljavinskog nevremena, dok su za više drugih regija izdana žuta upozorenja.

Do subote se očekuje i obilna kiša, osobito na zapadu zemlje, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava. S prolaskom hladne fronte stiže i osjetno zahladnjenje, javlja DHMZ.

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