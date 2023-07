STIŽE LJETNA CIKLONA Ovoga puta prijeći će i preko Dalmacije! Posebno opasno vrijeme bit će na moru u srijedu

15. dan za redom DHMZ preko sustava MeteoAlarm izdaje vremensko upozorenje na visoke temperature zraka za Dalmaciju. Pravo ljeto se nastavilo i danas jer je već u 12 sati Split dosegao vrlo vrućih 35°C. Još toplije je u šibenskom zaleđu i dijelu Dalmatinske zagore.

Prolaskom blagdana sv. Ilije ušli smo u prosječno najtopliji dio godine koji traje otprilike do kraja prve dekade kolovoza. No, prognostički modeli ukazuju na veliku vjerojatnost kraja aktualnog izraženog toplinskog vala.

Naime, iako je u subotu kasno poslijepodne prošao izraženiji grmljavinski oblak, prave vrućine su se nastavile. Bit će tako još danas i sutra, a onda nam slijedi promjena vremena. Donosi je ciklona i frontalni poremećaj sa sjeverozapada. U noći s utorka na srijedu tlak zraka nad razini mora nad sjevernim Jadranom kratkotrajno će pasti ispod 1000 hPa nakon čega će ciklona i fronta prijeći preko Jadrana i jugoistočne Europe. Ipak, promjena će se znatno više osjetiti u unutrašnjosti zemlje, a znatno manje u Dalmaciji. Ipak, dio Dalmacije u srijedu će imati neverine, a okretanjem vjetra na tramontanu počet će razbolje s ugodnijim temperaturama zraka što će se osobito osjetiti noću.

Danas će biti pretežno vedro. Na moru će puhati umjereno jugo koja povremeno može imati pojačane udare. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 37°C.

Utorak donosi djelomično sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Krajem dana na kajanjem sjeveru Dalmacije porast naoblake, osobito navečer mjestimice uz neverine. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru su mogući vrlo jaki udari. Krajem dana i navečer na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana na moru tramontana koja prema otvorenom može imati vrlo jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će visoke, većinom od 20 do 28°C. Najviše dnevne temperature od 33 do čak 38°C.

Promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja bit će tijekom srijede. Ujutro će na sjeveru Dalmacije biti kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno će biti izraženog grmljavinskog nevremena s većim količinama oborine u kratko vrijeme. Popodne će lokalnih neverina biti u srednjoj i južnoj Dalmaciji, ali samo lokalno i manje izraženo nego u sjevernoj Dalmaciji. Mjestimice će se zadržati suho. Puhat će umjerena tramontana koja na moru može biti jaka, navečer bura. Svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 26°C ponegdje u Zagori do 32°C uz obalu i na otocima.

U četvrtak pretežno vedri. Puhat će slaba do umjerena bura, danju vjetar s mora. Jutro i večer osjetno svježiji, najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Petak će biti vedar. Ujutro burin, danju slab maestral. Bit će ugodno, najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

U dane vikenda i dalje će biti pretežno sunčano i ugodno, iako malo toplije. U nedjelju tek lokalno postoji vrlo mala mogućnost slabog i prolaznog pljuska, no u većini predjela suho. Vjetar slab, a u nedjelju navečer jačat će bura.