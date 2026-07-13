Stiže li zaista novi val ekstremnih vrućina? U četvrtak mogući neverini

Dalmaciju su tijekom vikenda u nekoliko navrata zahvatili snažni neverini praćeni grmljavinom, pljuskovima i jakim vjetrom. U Šibeniku je izmjeren udar od čak 125 km/h, dok je na pojedinim područjima u 24 sata palo više kiše nego što prosječno padne tijekom cijelog srpnja. Najviše oborine dobio je Rivanj s 41 litrom po četvornom metru.
Treći val snažnih neverina zahvatio dio Dalmacije. Pojavili se rijetki oblaci koji su proglašeni posebnom vrstom
Posebnu pozornost privukli su rijetki oblaci asperitas, nekada poznati kao undulatus asperatus. Njihova donja strana izgleda poput uzburkanog mora, a iako djeluju prijeteće, sami po sebi ne znače nužno dolazak jakog nevremena. Svjetska meteorološka organizacija službeno ih je uvrstila u atlas oblaka 2017. godine.
Da su vrućine popustile svjedoče jučer službeno izmjerene najviše dnevne temperature zraka. One su mahom bile od 29 do 32°C.
Nakon nestabilnog vikenda slijedi smirivanje vremena, a potom i povratak izraženijih vrućina.
Danas će b iti pretežno vedro, popodne uz umjeren razvoj oblaka nad graničnim područjem s BiH. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar zapadnih smjerova koji će popodne na moru biti umjeren i pojačan, u kanalima među otocima srednje i južne Dalmacije bit će vrlo jakih udara. Minimalne jutarnje temperature zraka od 16°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 26°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 30 do 34°C.
Pretežno sunčano i suho bit će u utorak. Ujutro i navečer burin, danju će puhati većinom slab do umjeren jugozapadnjak, nešto jači kasno popodne, a na otvorenom moru slabo jugo. Temperature zraka bez veće promjene, većinom od 30 do 34°C u najtoplijem dijelu dana.
Srijeda donosi nastavak stabilnog vremena. Bit će pretežno sunčano, a popodne nad Dinarom i Kamešnicom može biti slabih i prolaznih pljuskova. Ujutro i navečer slab burin, danju slab do umjeren maestral. Bit će malo toplije, najviše dnevne temperature većinom od 31 do 36°C.
Četvrtak ujutro bi ponovno moglo biti nešto nestabilnije, mjestimice uz mogućnost nevera. Popodne će u zaobalju biti lokalno jačeg razvoja oblaka. Ipak, veći dio dana bit će barem djelomično sunčan. Podno Velebita prolazno će ojačati bura. Zadržat će se vruće, iako na područjima s pljuskovima prolazno svježije.
Od petka do kraja tjedna pretežno sunčano, ali uz umjeren razvoj oblaka u popodnevnim satima kada u uglavnom u zaobalju može biti kratkih pljuskova. Puhat će slab do umjeren dnevni vjetar. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 37°C.