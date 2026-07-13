Stiže li zaista novi val ekstremnih vrućina? U četvrtak mogući neverini

Dalmaciju su tijekom vikenda u nekoliko navrata zahvatili snažni neverini praćeni grmljavinom, pljuskovima i jakim vjetrom. U Šibeniku je izmjeren udar od čak 125 km/h, dok je na pojedinim područjima u 24 sata palo više kiše nego što prosječno padne tijekom cijelog srpnja. Najviše oborine dobio je Rivanj s 41 litrom po četvornom metru.

Posebnu pozornost privukli su rijetki oblaci asperitas, nekada poznati kao undulatus asperatus. Njihova donja strana izgleda poput uzburkanog mora, a iako djeluju prijeteće, sami po sebi ne znače nužno dolazak jakog nevremena. Svjetska meteorološka organizacija službeno ih je uvrstila u atlas oblaka 2017. godine.

Da su vrućine popustile svjedoče jučer službeno izmjerene najviše dnevne temperature zraka. One su mahom bile od 29 do 32°C.

Nakon nestabilnog vikenda slijedi smirivanje vremena, a potom i povratak izraženijih vrućina.

Danas će b iti pretežno vedro, popodne uz umjeren razvoj oblaka nad graničnim područjem s BiH. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar zapadnih smjerova koji će popodne na moru biti umjeren i pojačan, u kanalima među otocima srednje i južne Dalmacije bit će vrlo jakih udara. Minimalne jutarnje temperature zraka od 16°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 26°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 30 do 34°C.

Pretežno sunčano i suho bit će u utorak. Ujutro i navečer burin, danju će puhati većinom slab do umjeren jugozapadnjak, nešto jači kasno popodne, a na otvorenom moru slabo jugo. Temperature zraka bez veće promjene, većinom od 30 do 34°C u najtoplijem dijelu dana.

Srijeda donosi nastavak stabilnog vremena. Bit će pretežno sunčano, a popodne nad Dinarom i Kamešnicom može biti slabih i prolaznih pljuskova. Ujutro i navečer slab burin, danju slab do umjeren maestral. Bit će malo toplije, najviše dnevne temperature većinom od 31 do 36°C.

Četvrtak ujutro bi ponovno moglo biti nešto nestabilnije, mjestimice uz mogućnost nevera. Popodne će u zaobalju biti lokalno jačeg razvoja oblaka. Ipak, veći dio dana bit će barem djelomično sunčan. Podno Velebita prolazno će ojačati bura. Zadržat će se vruće, iako na područjima s pljuskovima prolazno svježije.

Od petka do kraja tjedna pretežno sunčano, ali uz umjeren razvoj oblaka u popodnevnim satima kada u uglavnom u zaobalju može biti kratkih pljuskova. Puhat će slab do umjeren dnevni vjetar. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 37°C.