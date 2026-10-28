Stiže li kraj dominaciji Ozempica? Novi lijek pokazao nevjerojatne rezultate: Ljudi gubili više nego dvostruko kilograma!

Novi eksperimentalni lijek za mršavljenje mogao bi ozbiljno promijeniti tržište lijekova za liječenje pretilosti i dijabetesa. Riječ je o retatrutidu, lijeku američke farmaceutske kompanije Eli Lilly, koji je u najnovijem kliničkom istraživanju pokazao znatno bolje rezultate od popularnog Ozempica.

Kako piše američki portal ABC News, rezultati objavljeni u srijedu, 28. listopada, pokazuju da su pacijenti koji su uzimali retatrutid izgubili više nego dvostruko tjelesne težine u usporedbi s onima koji su primali najvišu odobrenu dozu Ozempica za liječenje dijabetesa tipa 2.

Rezultati koji bi mogli promijeniti liječenje pretilosti

U trećoj fazi kliničkog istraživanja sudjelovalo je više od tisuću odraslih osoba s dijabetesom tipa 2. Tijekom 80 tjedana znanstvenici su uspoređivali djelovanje dviju doza retatrutida s Ozempicom. Rezultati su pokazali značajne razlike. Pacijenti koji su primali retatrutid u dozi od devet miligrama izgubili su prosječno 20,1 kilogram, dok su oni koji su dobivali dozu od 12 miligrama izgubili prosječno 21,5 kilograma. Za usporedbu, sudionici koji su uzimali Ozempic u dozi od dva miligrama izgubili su prosječno 9,5 kilograma.

Izraženo u postotcima, pacijenti na najvišoj dozi retatrutida izgubili su prosječno 20,9 posto početne tjelesne težine, dok je kod korisnika Ozempica taj udio iznosio 9,4 posto. Istraživanje je pokazalo i bolje rezultate u regulaciji šećera u krvi. Razina glikiranog hemoglobina, poznatog kao HbA1c, smanjena je za prosječno 2,2 postotna boda kod pacijenata na retatrutidu, u usporedbi s 1,8 postotnih bodova kod onih koji su uzimali Ozempic.

U čemu je tajna novog lijeka?

Retatrutid se primjenjuje jednom tjedno, putem injekcije, a njegova posebnost leži u načinu djelovanja. Za razliku od Ozempica, koji djeluje na receptor hormona GLP-1, te lijekova poput Mounjara i Zepbounda, koji djeluju na dva hormonska receptora, retatrutid istodobno aktivira tri receptora povezana s regulacijom apetita, metabolizma i razine šećera u krvi.

Riječ je o receptorima za GLP-1, GIP i glukagon. Upravo zbog takvog trostrukog djelovanja znanstvenici smatraju da bi retatrutid mogao omogućiti snažniji učinak na smanjenje tjelesne težine. Glukagonska komponenta pritom može pridonijeti povećanju potrošnje energije. Prema rezultatima koje je objavila kompanija Eli Lilly, lijek je pokazao i povoljnije učinke na pojedine čimbenike kardiovaskularnog rizika, uključujući krvni tlak, trigliceride i određene pokazatelje kolesterola. Ipak, to ne znači da je već dokazano da lijek smanjuje rizik od srčanog ili moždanog udara.

Kada bi se mogao pojaviti na tržištu?

Unatoč obećavajućim rezultatima, retatrutid još uvijek nije odobren za redovitu medicinsku uporabu. Kompanija Eli Lilly planira podnijeti zahtjev za odobrenje američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) početkom 2027. godine. Važno je naglasiti da su predstavljeni rezultati zasad podaci koje je objavio proizvođač, dok se detaljna znanstvena objava istraživanja tek očekuje.

Osim učinkovitosti, važna je i sigurnost lijeka. Najčešće prijavljene nuspojave retatrutida bile su povezane s probavnim sustavom. Zbog nuspojava je liječenje prekinulo 4,8 posto sudionika na dozi od devet miligrama i 7,9 posto na dozi od 12 miligrama, u usporedbi s 2,7 posto sudionika koji su uzimali Ozempic. Američke zdravstvene vlasti upozoravaju i da se retatrutid koji se trenutačno nudi putem interneta ne smije kupovati ni koristiti jer nije riječ o odobrenom lijeku. Iako je Ozempic već godinama jedan od najpoznatijih lijekova povezanih s mršavljenjem, novi rezultati sugeriraju da bi sljedeća generacija terapija mogla postići još izraženije smanjenje tjelesne težine.

Hoće li retatrutid doista postati nova prekretnica u liječenju pretilosti i dijabetesa, ovisit će o daljnjoj procjeni njegove učinkovitosti, sigurnosti i konačnom odobrenju regulatornih tijela.