STIŽE KOMEDIJA "BUDALA ZA VEČERU", A VEČERA JE ZAKAZANA 17. SRPNJA NA TEATRU UZ MORE Ne propustite priliku za smijeh i pravi kazališni užitak!

Mnoga priznata kazališta ovaj duhoviti kazališni komad imala su na svom repertoaru a posljednjih godinu dana kazalište Virovitica putuje Hrvatskom nasmijavajući publiku ovom bezvremenskom komedijom.

Svake srijede bogataš Pierre Brochant i njegovi jednako bahati prijatelji sastaju se na večeri i natječu u neobičnom sportu - tko će od njih na taj sastanak pozvati veću budalu kojoj će se svi moći smijati. No ovog puta ne samo da Pierre neće odnijeti pobjedu već će mu se i podli plan dobrano obiti o glavu! Jer upravo njegova "budala za večeru" Pierra dovest će do ludila, a publiku nasmijati do suza.

Izvrsnu glumačku postavu kazališta Virovitica čine Goran Koši, Sara Lustig, Goran Vučko, Draško Zidar, Silvijo Švast i Iva Slavić. Uigrana glumačka ekipa sjajno ostvaruje zadan im zadatak te su s ovom komedijom zabune rado viđeni gosti na brojnim kazališnim festivalima.

Riječ o izuzetnom komadu koji svojom pitkošću, oštroumnošću, bistrinom, a nadasve prijemčivim humorom udaljenim od vulgarnosti, okupira gledatelja i dopušta mu samostalno promišljanje o ljudskim osobinama ali prije svega dobru zabavu uz izvrsnu kazališnu komediju.

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

Studenti i umirovljenici popust ostvaruju na blagajni dvorane Lora

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

Sve informacije na www.teataruzmore.com