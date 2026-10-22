Stiže jaka bura, DHMZ izdao upozorenja: Udari vjetra do 95 km/h, na udaru i Dalmacija!

Prema prognozi DHMZ-a za četvrtak, 22. listopada, u većem dijelu Hrvatske prevladavat će promjenjivo, a u unutrašnjosti pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će padati kiša, dok su na Jadranu mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ipak, najveću pozornost meteorologa privlači vjetar. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar, a na jugu i jugo, od sredine dana postupno okretati na sjeverozapadnjak i buru. Do kraja dana očekuju se i olujni udari, ponajprije na sjevernom Jadranu.

Udari do 95 kilometara na sat, izdana žuta upozorenja

DHMZ je zbog vjetra izdao žuta upozorenja za Primorsko-goransku, Istarsku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.

Na području Primorsko-goranske županije očekuje se jaka bura s olujnim udarima, dok će na zapadu Istre jugozapadni vjetar postupno okretati na sjeverozapadnjak i buru. Posebno izraženi udari očekuju se na području Kvarnera, Kvarnerića, zapadne obale Istre i Velebitskog kanala, gdje bi najjači udari mogli dosegnuti između 65 i 95 kilometara na sat. Na području Zadarske županije žuto upozorenje zbog jake bure s olujnim udarima na snazi je od podneva do kraja dana. Meteorolozi upozoravaju na moguće opasnosti od predmeta koje nosi snažan vjetar, kao i na lokalne poteškoće u aktivnostima na otvorenom.

Bura stiže i u Dalmaciju, poznato kada se očekuje jačanje

Promjena smjera vjetra tijekom poslijepodneva zahvatit će i dalmatinsku obalu. Prema upozorenjima DHMZ-a za obalna područja, u sjevernoj Dalmaciji pojačana bura očekuje se od 14 sati, u srednjoj Dalmaciji od 16 sati, a u južnoj Dalmaciji od 18 sati. Na sva tri područja izdana su žuta upozorenja za vjetar, uz prognozirane najjače udare između 65 i 75 kilometara na sat. To znači da bi druga polovica dana na dalmatinskoj obali mogla donijeti znatno vjetrovitije vrijeme, osobito na izloženim područjima i otocima. Snažan vjetar mogao bi stvarati probleme i u pomorskom prometu. DHMZ upozorava kako su zbog jačine vjetra mogući valovi opasni za manja plovila, a neiskusnim pomorcima savjetuje se izbjegavanje plovidbe u takvim uvjetima. Mogući su i poremećaji pojedinih katamaranskih linija, zbog čega se putnicima preporučuje praćenje aktualnih informacija brodara.

U Dalmaciji temperature do 20 stupnjeva

Unatoč promjeni vremena i jačanju vjetra, temperature zraka ostat će razmjerno ugodne za ovo doba godine.

Najviša dnevna temperatura u većem dijelu Hrvatske kretat će se između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, dok bi u Dalmaciji mogla dosegnuti 20 stupnjeva. Prema večeri se sa sjevera očekuje postupni prestanak oborina, nakon čega će uslijediti i razvedravanje.

Građanima se preporučuje dodatan oprez, osobito tijekom boravka na otvorenom, vožnje uz obalu i planiranja pomorskih putovanja.