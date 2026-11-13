Stiže isplata za gotovo 20 tisuća građana: Evo kada novac sjeda na račune i tko ima pravo na 160 eura

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da u utorak, 17. studenoga, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2026. godine. Novac će biti isplaćen na račune korisnika otvorene u poslovnim bankama, a naknadu će primiti ukupno 19.627 građana. Mjesečni iznos nacionalne naknade od početka ove godine iznosi 160,22 eura.

Za listopadsku isplatu iz državnog proračuna osigurano je ukupno 3.136.942 eura, izvijestio je HZMO.

Prema podacima Zavoda, među korisnicima nacionalne naknade čak je 79,99 posto žena, dok muškarci čine 20,01 posto ukupnog broja korisnika.

Tko ima pravo na nacionalnu naknadu?

Nacionalna naknada za starije osobe namijenjena je građanima koji su navršili 65 godina života i ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Osnovni uvjet za ostvarivanje prava jest hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Međutim, sama dob i prebivalište nisu dovoljni za ostvarivanje prava.

Naknada je namijenjena osobama koje nisu korisnici mirovine niti su osigurane u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja.

Važan je i prihod kućanstva: Granica je 320,44 eura

Jedan od ključnih uvjeta odnosi se na prihode podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva.

Prema pravilima HZMO-a, prihod ostvaren tijekom prethodne kalendarske godine, preračunat na mjesečni iznos po članu kućanstva, ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade.

Budući da nacionalna naknada od 1. siječnja 2026. iznosi 160,22 eura, prihodovni prag iznosi 320,44 eura mjesečno po članu kućanstva.

To znači da se pri odlučivanju o pravu na naknadu ne promatra samo prihod osobe koja podnosi zahtjev, nego i prihodi ostalih članova njezina kućanstva.

Postoje i dodatni uvjeti

Osim dobnog, prebivališnog i prihodovnog kriterija, podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati i druge uvjete.

Pravo na nacionalnu naknadu ne mogu istodobno koristiti osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi.

Također, pravo ne mogu ostvariti osobe kojima je priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi.

Ograničenje se odnosi i na osobe koje su kao primatelji uzdržavanja sklopile ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju.

Iznimka postoji ako je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje takvog ugovora.

Kada počinje pravo na isplatu?

Iz HZMO-a pojašnjavaju da pravo na nacionalnu naknadu u pravilu pripada od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi zakonski kriteriji.

Za osobe koje su prethodno primale mirovinu pravo može početi od prvog dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Slično vrijedi i za korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima pravo na nacionalnu naknadu pripada od prvog dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Kako podnijeti zahtjev?

Građani koji ispunjavaju uvjete ne moraju čekati poseban natječaj ili određeni datum.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti tijekom cijele godine, i to na tri načina:

- Osobno, u nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta.

- Preporučenom poštom.

- Elektroničkim putem, preko sustava e-Građani.

Iz Zavoda podsjećaju da je nacionalna naknada namijenjena starijim osobama koje nemaju mirovinu i ispunjavaju propisane uvjete.

Sljedeća isplata počinje u utorak, 17. studenoga, kada će gotovo 20 tisuća korisnika na svoje bankovne račune primiti nacionalnu naknadu za listopad.