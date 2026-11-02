Close Menu

Stiže isplata mirovina za listopad: HZMO objavio kada novac sjeda na račune umirovljenika

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je datum početka isplate listopadskih mirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da u petak, 6. studenoga 2026. godine, počinje isplata mirovina za listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Umirovljenici koji mirovinu primaju putem bankovnih računa tako mogu očekivati početak isplate već ovog petka.

Iz HZMO-a podsjećaju da sve dodatne informacije o isplati mirovina građani mogu dobiti putem službenih infotelefona.

Za upite su dostupni brojevi 01/45 95 011 i 01/45 95 022, radnim danom od 8 do 16 sati.

Više informacija dostupno je i na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0